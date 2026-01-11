El autodespacho llega a surtidores de combustibles de YPF en Salta

La modalidad de autodespacho de combustibles comenzó a implementarse en la provincia de Salta y una estación de servicio de Salvador Mazza marcó la punta, permitiendo a los usuarios acceder a descuentos de hasta el 9% en cargas nocturnas de naftas y gasoil de YPF.

La iniciativa forma parte de la expansión nacional del sistema que la petrolera estatal puso a prueba a mediados de 2025 en estaciones de la región central del país. A través de la APP YPF, los clientes pueden cargar combustible sin intervención directa de un playero, con un procedimiento guiado desde el celular y beneficios económicos acumulables.

Desde la medianoche, quienes cargan entre las 0 y las 6 de la mañana en la estación YPF de Salvador Mazza -ubicada sobre avenida San Martín y Paseo Güemes- acceden a un 6% de descuento general nocturno, al que se suma un 3% adicional por el uso del autodespacho, alcanzando así una rebaja total del 9%.

Según precisó el jefe de la estación, Juan Carlos Moya, un cliente que cargó $80.000 en Infinia Diesel logró ahorrar $7.200 utilizando esta modalidad.

Actualmente, solo una de las tres islas de esa estación cuenta con autodespacho habilitado, mientras que las restantes continúan funcionando con atención convencional. El sistema no está disponible para motos ni cargas con bidones, y opera con montos mínimos de $3.000 y máximos de $150.000.

Cómo funciona el sistema

El usuario debe ingresar con su vehículo a la dársena señalizada y, sin bajarse, escanear el código QR del surtidor, ingresar a la APP YPF y seleccionar el tipo de combustible y el monto. Una vez autorizado el pago, el sistema habilita únicamente la manguera correspondiente. La carga se realiza manteniendo presionado el gatillo hasta completar el importe elegido.

Los surtidores cuentan con un botón de ayuda, y aunque no intervienen directamente durante la carga, siempre hay personal disponible para asistir ante cualquier inconveniente.

Expansión en la provincia

En Salta capital y en el interior, varias estaciones de servicio avanzan con trámites y adecuaciones técnicas para incorporar el autodespacho, en línea con el decreto 46, firmado por el presidente Javier Milei en enero de 2025, que habilitó esta modalidad en todo el país de forma optativa.