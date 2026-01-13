Nuevas acciones de la Subsecretaría de Inclusión Social

El funcionario explicó que para ingresar al programa hay que ser mayor de 18 años y conformar un grupo de cinco familias del mismo barrio o zona, sin vínculo familiar entre sí. Remarcó que el municipio acompaña a los participantes y que, una vez incorporados, realizan cursos como manipulación de alimentos.

En el mismo anuncio, Linares destacó el programa “Volvamos a la plaza”, con jornadas gratuitas para toda la familia que ya reunieron a más de 400 personas en barrio San Javier. Señaló que los barrios interesados pueden solicitar la actividad comunicándose al 387 4815 704, con compromiso de participación vecinal.

Por otro lado, indicó que durante el verano el Hogar de Noche funcionará con modalidad de Hogar de Paso, destinada únicamente a emergencias sociales detectadas y derivadas por el municipio. El esquema habitual del Hogar de Noche se retomaría a partir de mayo.