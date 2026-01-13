 imagen

Plan Güemes: baja del delito en la frontera

Adrián Zigarán señaló por Radio Salta que el norte provincial estuvo desprotegido durante años, con crecimiento de bandas y hechos de violencia, y que por ese contexto se gestionó ante Nación el refuerzo de fuerzas federales para que la Gendarmería vuelva a concentrarse en la custodia de frontera.

13 / 01 / 2026

 

Zigarán sostuvo que con el Plan Güemes y la incorporación de Prefectura en Aguas Blancas el delito común se redujo entre un 90 y 95%, especialmente los robos a quienes cruzan a Bolivia. También afirmó que ya se interceptaron cerca de 7 toneladas de cocaína en el marco del operativo.

Sin embargo, advirtió que el despliegue enfrenta un problema de fondo: los bajos sueldos y las condiciones de las fuerzas, con dificultades de obra social, traslados y alquileres, lo que genera deserciones. Planteó que se necesita un refuerzo presupuestario nacional para sostener la lucha contra el narcotráfico.

