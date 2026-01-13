La Ruta 34 está destruida y crece la preocupación por servicios y accidentes en el norte

El funcionario agregó que también preocupan puentes antiguos sin mantenimiento suficiente, con riesgo de aislamiento ante crecidas, y sostuvo que la falta de un ferrocarril de carga eficiente mantiene saturada la Ruta 34. Indicó que estas inversiones dependen de Nación y que, pese a gestiones provinciales, no hay respuestas concretas en infraestructura para el norte.

Zigarán, se refirió a la situación de los servicios en el norte y aseguró que, por la falta de gas natural, la mayoría de los hogares depende de la electricidad para cocinar y calefaccionarse. Dijo que con la quita de subsidios las boletas llegaron a montos muy altos y que, ante esa realidad, “la mayoría está colgada”. Por separado, también advirtió que el aumento del combustible y del transporte está empujando a muchos vecinos a usar moto para trasladarse, y que eso se refleja en un incremento de los accidentes viales.