Museo de Bellas Artes: invitan a recorrer la muestra y participar del ciclo A pie de obra
La directora del Museo de Bellas Artes, Marcela López Sastre, señaló por Radio Salta que es una muy buena oportunidad para conocer lo que están produciendo artistas locales de distintas generaciones, desde jóvenes hasta trayectorias ya reconocidas.
Salta Hoy
13 / 01 / 2026
En ese marco, explicó que el museo impulsa el ciclo “A pie de obra”, donde los artistas se acercan a contar cómo trabajaron sus piezas y cuál es la idea detrás de cada propuesta, con un espacio abierto para conversar y preguntar.
Los encuentros serán los miércoles y viernes a las 18, con entrada libre y gratuita, en el museo de Sarmiento y Belgrano. Además, recordó que el museo abre de martes a domingos de 10 a 20 y que para salteños el ingreso es gratuito todo el año.