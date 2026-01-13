 imagen

EN VIVO 22:00 a 23:00 HRS

Música y Memoria

Conducción: Miguel Ángel Cáseres

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Museo de Bellas Artes: invitan a recorrer la muestra y participar del ciclo A pie de obra

La directora del Museo de Bellas Artes, Marcela López Sastre, señaló por Radio Salta que es una muy buena oportunidad para conocer lo que están produciendo artistas locales de distintas generaciones, desde jóvenes hasta trayectorias ya reconocidas.

Salta Hoy

13 / 01 / 2026

 

VER GALERÍA

 

 

En ese marco, explicó que el museo impulsa el ciclo “A pie de obra”, donde los artistas se acercan a contar cómo trabajaron sus piezas y cuál es la idea detrás de cada propuesta, con un espacio abierto para conversar y preguntar.

Los encuentros serán los miércoles y viernes a las 18, con entrada libre y gratuita, en el museo de Sarmiento y Belgrano. Además, recordó que el museo abre de martes a domingos de 10 a 20 y que para salteños el ingreso es gratuito todo el año.

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO