Museo de Bellas Artes: invitan a recorrer la muestra y participar del ciclo A pie de obra

En ese marco, explicó que el museo impulsa el ciclo “A pie de obra”, donde los artistas se acercan a contar cómo trabajaron sus piezas y cuál es la idea detrás de cada propuesta, con un espacio abierto para conversar y preguntar.

Los encuentros serán los miércoles y viernes a las 18, con entrada libre y gratuita, en el museo de Sarmiento y Belgrano. Además, recordó que el museo abre de martes a domingos de 10 a 20 y que para salteños el ingreso es gratuito todo el año.