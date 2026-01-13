Se viene la 4ta Feria Tope en zona norte con precios topeados

Roldán explicó que también se podrá vender ropa en buen estado que ya no se usa y que quienes quieran participar deben inscribirse mediante la app “Muni Salta”. Señaló que en esta edición se dará prioridad a vecinos y vendedores de la zona norte, y si quedan lugares se incorporarán participantes de otros puntos de la ciudad.

La feria se realizará este sábado 17, de 14 a 21, en barrio Castañares, con más de 150 puestos y un operativo para garantizar una jornada segura y ordenada para vecinos y visitantes.