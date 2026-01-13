Se viene la 4ta Feria Tope en zona norte con precios topeados
La subsecretaria de Paseos de Compras, Lourdes Roldán, anunció por Radio Salta una nueva edición de la Feria Tope en la zona norte, donde el tope de precios será de 20 mil pesos, con venta de productos nuevos y usados, ofertas y combos especiales preparados por los feriantes.
Salta Hoy
13 / 01 / 2026
VER GALERÍA
Roldán explicó que también se podrá vender ropa en buen estado que ya no se usa y que quienes quieran participar deben inscribirse mediante la app “Muni Salta”. Señaló que en esta edición se dará prioridad a vecinos y vendedores de la zona norte, y si quedan lugares se incorporarán participantes de otros puntos de la ciudad.
La feria se realizará este sábado 17, de 14 a 21, en barrio Castañares, con más de 150 puestos y un operativo para garantizar una jornada segura y ordenada para vecinos y visitantes.