“La inflación ya no es el problema” y ahora la clave pasa por el crédito
Así lo dijo por Radio Salta el economista Lucas Dapena, decano de la Facultad de Economía y Administración de la Universidad Católica de Salta, al analizar el rumbo de la economía. Sostuvo que la inflación dejó de ser el principal problema en términos monetarios, aunque advirtió que en el bolsillo todavía se sienten subas y reacomodamientos de precios.
Salta Hoy
13 / 01 / 2026
Dapena sostuvo que muchas demandas sociales son razonables bajar pobreza, recuperar actividad, mejorar salarios pero advirtió que el punto central es cómo se financian y se implementan sin volver a los desequilibrios que alimentaron la inflación.
Sobre lo que viene, consideró que una suba fuerte de sueldos es difícil en el corto plazo y planteó que la reactivación debería apoyarse en el crédito. También mencionó que algunos sectores, como el campo, pueden aportar dinamismo, aunque remarcó que otros seguirán con dificultades por cambios estructurales y por la reconfiguración del comercio.
Finalmente, dijo que si la inflación continúa bajando como se espera, podría reaparecer el crédito y empujar consumo y actividad, con derrames hacia rubros como la construcción. Planteó que el gran desafío del Gobierno es que la mejora macroeconómica llegue a la economía cotidiana de las familias.