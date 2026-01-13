“La inflación ya no es el problema” y ahora la clave pasa por el crédito

Dapena sostuvo que muchas demandas sociales son razonables bajar pobreza, recuperar actividad, mejorar salarios pero advirtió que el punto central es cómo se financian y se implementan sin volver a los desequilibrios que alimentaron la inflación.

Sobre lo que viene, consideró que una suba fuerte de sueldos es difícil en el corto plazo y planteó que la reactivación debería apoyarse en el crédito. También mencionó que algunos sectores, como el campo, pueden aportar dinamismo, aunque remarcó que otros seguirán con dificultades por cambios estructurales y por la reconfiguración del comercio.

Finalmente, dijo que si la inflación continúa bajando como se espera, podría reaparecer el crédito y empujar consumo y actividad, con derrames hacia rubros como la construcción. Planteó que el gran desafío del Gobierno es que la mejora macroeconómica llegue a la economía cotidiana de las familias.