Lupión impulsa recorridas por municipios y pone foco en infraestructura

Lupión indicó que estas visitas dejan “tareas para la casa”, con temas que pueden resolverse a corto plazo y otros que requieren trabajo a mediano y largo plazo. Entre ellos, destacó el proyecto para regionalizar mataderos y anticipó que se necesitará avanzar con una iniciativa legislativa para darle marco y viabilidad.

También sostuvo que, por el crecimiento de la minería, será clave sostener inversiones con un ministerio “facilitador” y planteó que parte de la solución en rutas e infraestructura podría venir mediante esquemas público-privados e iniciativas privadas, con participación de empresas y articulación con Nación.

En relación al Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, resaltó la herramienta de Manejo de Bosque con Ganadería Integrada (MBGI) para aumentar la productividad ganadera con intervenciones controladas y respetuosas del bosque, que permitan mejorar la carga por hectárea en zonas de monte.

Finalmente, consideró que el acuerdo con la Unión Europea abre oportunidades para el sector ganadero y sostuvo que Salta tiene potencial para crecer. Mencionó que estas herramientas podrían destrabar desarrollos productivos en áreas como Salta Forestal, donde hay puestos que esperan regularización y condiciones para integrarse al circuito económico.