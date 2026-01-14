 imagen

EN VIVO 15:00 a 16:2 HRS

Los Bohemios

Conducción: Sergio Nieva y Olga Chaile

PROX. 16:00 a 17:2 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 18:2 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 18:00 a 19:3 HRS

 

Pulso Gremial

Pulso Gremial - Desde 2002 informando sobre las actividades de los gremios y noticias laborales del país.

PROX. 19:00 a 20:2 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:2 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:2 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:2 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Lupión impulsa recorridas por municipios y pone foco en infraestructura

El ministro de Producción y Minería, Ignacio Lupión, explicó por Radio Salta que el “gabinete productivo” recorre las regiones para escuchar a intendentes y legisladores y abordar problemáticas comunes en los municipios, con la idea de llegar a toda la provincia. Señaló que una de las principales demandas es la infraestructura y mencionó avances en obras viales, como el reasfaltado de la Ruta 5 entre Lumbreras y Las Lajitas.

14 / 01 / 2026

 

Lupión indicó que estas visitas dejan “tareas para la casa”, con temas que pueden resolverse a corto plazo y otros que requieren trabajo a mediano y largo plazo. Entre ellos, destacó el proyecto para regionalizar mataderos y anticipó que se necesitará avanzar con una iniciativa legislativa para darle marco y viabilidad.

También sostuvo que, por el crecimiento de la minería, será clave sostener inversiones con un ministerio “facilitador” y planteó que parte de la solución en rutas e infraestructura podría venir mediante esquemas público-privados e iniciativas privadas, con participación de empresas y articulación con Nación.

En relación al Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, resaltó la herramienta de Manejo de Bosque con Ganadería Integrada (MBGI) para aumentar la productividad ganadera con intervenciones controladas y respetuosas del bosque, que permitan mejorar la carga por hectárea en zonas de monte.

Finalmente, consideró que el acuerdo con la Unión Europea abre oportunidades para el sector ganadero y sostuvo que Salta tiene potencial para crecer. Mencionó que estas herramientas podrían destrabar desarrollos productivos en áreas como Salta Forestal, donde hay puestos que esperan regularización y condiciones para integrarse al circuito económico.

