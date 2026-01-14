El MAC invita a recorrer sus muestras de verano y participar de visitas guiadas

Cabrera destacó que se puede visitar la muestra “La deriva de los continentes”, del reconocido artista Andrés Waissman, con un recorrido por sus últimos 20 años de trabajo, y también una propuesta del museo sobre “Abstracción y geometría”, con obras de la colección en diálogo entre producciones históricas y contemporáneas.

Además, remarcó que el museo realiza visitas guiadas participativas para grupos con turno previo y sostuvo que el área educativa desarrolla actividades con distintos sectores, como hogares y el Taller de la Memoria del Hospital San Bernardo, promoviendo el acceso al arte como experiencia de encuentro y participación.

El MAC abre de martes a domingo, de 10 a 20. También ofrece talleres gratuitos para niños los viernes de 18 a 19:30, y adelantó que en febrero habrá un taller de verano para mayores de 18 años. Recordó que el ingreso es gratuito para salteños, estudiantes y distintos grupos, e invitó a aprovechar estas propuestas.