 imagen

EN VIVO 15:00 a 16:2 HRS

Los Bohemios

Conducción: Sergio Nieva y Olga Chaile

PROX. 16:00 a 17:2 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 18:2 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 18:00 a 19:3 HRS

 

Pulso Gremial

Pulso Gremial - Desde 2002 informando sobre las actividades de los gremios y noticias laborales del país.

PROX. 19:00 a 20:2 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:2 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:2 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:2 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

El MAC invita a recorrer sus muestras de verano y participar de visitas guiadas

La directora del Museo de Arte Contemporáneo, Valeria Cabrera, contó por Radio Salta que el MAC mantiene una agenda activa durante el verano e invitó a la comunidad a acercarse a conocer las exposiciones en sala y en vidriera, pensadas también para atraer a quienes no suelen frecuentar espacios de arte

Salta Hoy

14 / 01 / 2026

 

VER GALERÍA

 

 

Cabrera destacó que se puede visitar la muestra “La deriva de los continentes”, del reconocido artista Andrés Waissman, con un recorrido por sus últimos 20 años de trabajo, y también una propuesta del museo sobre “Abstracción y geometría”, con obras de la colección en diálogo entre producciones históricas y contemporáneas.

Además, remarcó que el museo realiza visitas guiadas participativas para grupos con turno previo y sostuvo que el área educativa desarrolla actividades con distintos sectores, como hogares y el Taller de la Memoria del Hospital San Bernardo, promoviendo el acceso al arte como experiencia de encuentro y participación.

El MAC abre de martes a domingo, de 10 a 20. También ofrece talleres gratuitos para niños los viernes de 18 a 19:30, y adelantó que en febrero habrá un taller de verano para mayores de 18 años. Recordó que el ingreso es gratuito para salteños, estudiantes y distintos grupos, e invitó a aprovechar estas propuestas.

 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO