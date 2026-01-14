Donación de órganos: Canaleda pidió hablarlo en familia y reforzar la prevención renal
Luis Canaleda explicó por Radio Salta que Salta se encuentra entre las provincias con más pacientes en lista de espera y que la mayoría de los casos son trasplantes renales. También señaló preocupación por unas 60 personas que esperan córneas y remarcó que la clave es más concientización para transformar potenciales donantes en donantes reales.
El referente subrayó que, además de promover la donación, es fundamental prevenir la enfermedad renal con mejores hábitos: menos sal, más hidratación, actividad física y controles, para detectar a tiempo y evitar que los pacientes lleguen a diálisis.
Canaleda destacó que en el último período aumentaron los procedimientos de procuración en la provincia, con más operativos multiorgánicos y unas 30 córneas recuperadas. Sostuvo que todavía influyen mitos y cuestiones culturales o religiosas, por lo que pidió que el tema se hable en escuelas e instituciones, y recordó que el sistema está fiscalizado por INCUCAI y respeta lista y prioridades.
Además, recordó que toda persona mayor de 18 años es donante presunto salvo negativa expresa y que los menores pueden ser donantes con autorización de padres o tutores. La manifestación de voluntad puede registrarse en el CUCAI Salta, en Mi Argentina, INCUCAI, Correo Argentino o al tramitar el DNI.
Finalmente, pidió conversarlo a tiempo en cada hogar y comprender que la donación es un acto solidario que salva vidas y puede reducir la lista de espera.