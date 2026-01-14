 imagen

Donación de órganos: Canaleda pidió hablarlo en familia y reforzar la prevención renal

Luis Canaleda explicó por Radio Salta que Salta se encuentra entre las provincias con más pacientes en lista de espera y que la mayoría de los casos son trasplantes renales. También señaló preocupación por unas 60 personas que esperan córneas y remarcó que la clave es más concientización para transformar potenciales donantes en donantes reales.

Salta Hoy

14 / 01 / 2026

 

El referente subrayó que, además de promover la donación, es fundamental prevenir la enfermedad renal con mejores hábitos: menos sal, más hidratación, actividad física y controles, para detectar a tiempo y evitar que los pacientes lleguen a diálisis.

Canaleda destacó que en el último período aumentaron los procedimientos de procuración en la provincia, con más operativos multiorgánicos y unas 30 córneas recuperadas. Sostuvo que todavía influyen mitos y cuestiones culturales o religiosas, por lo que pidió que el tema se hable en escuelas e instituciones, y recordó que el sistema está fiscalizado por INCUCAI y respeta lista y prioridades.

Además, recordó que toda persona mayor de 18 años es donante presunto salvo negativa expresa y que los menores pueden ser donantes con autorización de padres o tutores. La manifestación de voluntad puede registrarse en el CUCAI Salta, en Mi Argentina, INCUCAI, Correo Argentino o al tramitar el DNI.

Finalmente, pidió conversarlo a tiempo en cada hogar y comprender que la donación es un acto solidario que salva vidas y puede reducir la lista de espera.

