Buscando Señales

Conducción: Arnaldo Lopez

PROX. 08:00 a 9:1 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:1 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:1 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:1 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:1 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:1 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:1 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:1 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:1 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:1 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:1 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:1 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

El hospital Materno Infantil incorporó un nuevo autoclave a vapor de alta complejidad

El hospital Materno Infantil incorporó un nuevo autoclave a vapor de alta complejidad para optimizar y ampliar la capacidad del servicio de esterilización, destinado al tratamiento de material quirúrgico, textil, acero, vidrio y algunos elementos termosensibles, en cumplimiento con la normativa de control de infecciones.

15 / 01 / 2026

 

El equipo cuenta con mayor capacidad de carga y un sistema de control automatizado de ciclos, lo que permite reducir los tiempos de procesamiento y agilizar la rotación de insumos esenciales para el funcionamiento diario. Además, incluye un ciclo exclusivo para esterilizar tetinas que se utilizan en las mamaderas de lactantes internados, garantizando condiciones seguras para su alimentación.

La incorporación se realizó tras 14 años, con una inversión aproximada de 134 mil dólares, reforzando la seguridad del paciente y mejorando las condiciones de trabajo del personal técnico, al disminuir la manipulación directa y los riesgos asociados.

