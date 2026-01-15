El hospital Materno Infantil incorporó un nuevo autoclave a vapor de alta complejidad
El hospital Materno Infantil incorporó un nuevo autoclave a vapor de alta complejidad para optimizar y ampliar la capacidad del servicio de esterilización, destinado al tratamiento de material quirúrgico, textil, acero, vidrio y algunos elementos termosensibles, en cumplimiento con la normativa de control de infecciones.
Salta Hoy
El equipo cuenta con mayor capacidad de carga y un sistema de control automatizado de ciclos, lo que permite reducir los tiempos de procesamiento y agilizar la rotación de insumos esenciales para el funcionamiento diario. Además, incluye un ciclo exclusivo para esterilizar tetinas que se utilizan en las mamaderas de lactantes internados, garantizando condiciones seguras para su alimentación.
La incorporación se realizó tras 14 años, con una inversión aproximada de 134 mil dólares, reforzando la seguridad del paciente y mejorando las condiciones de trabajo del personal técnico, al disminuir la manipulación directa y los riesgos asociados.