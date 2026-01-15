Salud avanza llevando especialistas del Oñativia a la zona norte

La iniciativa, impulsada por el ministro Federico Mangione, busca acercar especialidades y tecnología a los barrios, evitando traslados innecesarios de los pacientes y descomprimiendo la atención en guardias y consultorios de los hospitales de cabecera. El gerente general del Oñativia, Marcelo Nallar, destacó que este cambio representa “el inicio de un proyecto para acercar el hospital a los centros de salud”.

Actualmente se trabaja en la puesta a punto del espacio para garantizar condiciones técnicas adecuadas. Los turnos seguirán gestionándose como hasta ahora, vía WhatsApp al 387-4401874.