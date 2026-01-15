 imagen

EN VIVO 06:30 a 8:1 HRS

Buscando Señales

Conducción: Arnaldo Lopez

PROX. 08:00 a 9:1 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:1 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:1 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:1 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:1 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:1 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:1 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:1 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:1 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:1 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:1 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:1 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

La Municipalidad de Salta realizará hoy la segunda jornada de “Ruta del Trabajo

La Municipalidad de Salta realizará este jueves 15 la segunda jornada de “Ruta del Trabajo”, una propuesta destinada a acercar a los vecinos información y oportunidades concretas de formación, capacitación y salida laboral.

Salta Hoy

15 / 01 / 2026

 

VER GALERÍA

 

En la segunda jornada de la “Ruta del trabajo”, los vecinos podrán conocer las carreras, cursos y capacitaciones con mayor salida laboral inmediata que ofrecen las instituciones educativas públicas y privadas de la ciudad.

La Coordinadora de la Oficina de Empleo de la Municipalidad, Victoria Falú, expresó que actividad comenzará hoy las 15, en el Distrito Cultura “Dino” Saluzzi, ubicado en Independencia 910 y contará con la participación de universidades, instituciones educativas públicas y privadas, centros de idiomas, organizaciones sociales y áreas municipales, que presentarán su oferta formativa alineada a las demandas actuales del mercado laboral.

A través de paneles temáticos, los asistentes podrán conocer opciones de estudio y capacitación en áreas clave como educación universitaria, idiomas, informática, minería, servicios y emprendedurismo, además de realizar consultas directas con referentes de cada institución .

La próxima cita será el 23 de enero con otros perfiles para conocer más las ofertas educativas.

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO