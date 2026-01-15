La Municipalidad de Salta realizará hoy la segunda jornada de “Ruta del Trabajo

En la segunda jornada de la “Ruta del trabajo”, los vecinos podrán conocer las carreras, cursos y capacitaciones con mayor salida laboral inmediata que ofrecen las instituciones educativas públicas y privadas de la ciudad.

La Coordinadora de la Oficina de Empleo de la Municipalidad, Victoria Falú, expresó que actividad comenzará hoy las 15, en el Distrito Cultura “Dino” Saluzzi, ubicado en Independencia 910 y contará con la participación de universidades, instituciones educativas públicas y privadas, centros de idiomas, organizaciones sociales y áreas municipales, que presentarán su oferta formativa alineada a las demandas actuales del mercado laboral.

A través de paneles temáticos, los asistentes podrán conocer opciones de estudio y capacitación en áreas clave como educación universitaria, idiomas, informática, minería, servicios y emprendedurismo, además de realizar consultas directas con referentes de cada institución .

La próxima cita será el 23 de enero con otros perfiles para conocer más las ofertas educativas.