La capacitación está a cargo de la profesora de EIB (Educación Intercultural Bilingüe) Rosa Rodríguez y está abierta a participantes comprometidos con la interacción dialógica con la lengua materna preexiste (wichi), y a profesionales, docentes y a líderes sociales.

La propuesta tiene como objetivo comunicar la lengua wichí preservando sus modos de escritura para experimentar un diálogo de interculturalidad: sus formas fonéticas, didácticas a través de la enseñanza interactiva para percibir el mundo desde una cosmovisión de los pueblos wichi.