 imagen

EN VIVO 06:30 a 8:1 HRS

Buscando Señales

Conducción: Arnaldo Lopez

PROX. 08:00 a 9:1 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:1 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:1 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:1 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:1 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:1 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:1 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:1 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:1 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:1 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:1 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:1 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

Arranca la "Capacitación y Formación en Lengua Madre Wichi"

La iniciativa formativa comienza hoy jueves 15 de enero y tiene prevista su finalización el 16 de febrero de 2026. Son en total 8 encuentros, con sus 8 módulos y con una modalidad híbrida, todos los jueves, de 15 a 17.

Salta Hoy

15 / 01 / 2026

 

VER GALERÍA

 

La capacitación está a cargo de la profesora de EIB (Educación Intercultural Bilingüe) Rosa Rodríguez y está abierta a participantes comprometidos con la interacción dialógica con la lengua materna preexiste (wichi), y a profesionales, docentes y a líderes sociales.

La propuesta tiene como objetivo comunicar la lengua wichí preservando sus modos de escritura para experimentar un diálogo de interculturalidad: sus formas fonéticas, didácticas a través de la enseñanza interactiva para percibir el mundo desde una cosmovisión de los pueblos wichi.

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO