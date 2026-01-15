Arranca la "Capacitación y Formación en Lengua Madre Wichi"
La iniciativa formativa comienza hoy jueves 15 de enero y tiene prevista su finalización el 16 de febrero de 2026. Son en total 8 encuentros, con sus 8 módulos y con una modalidad híbrida, todos los jueves, de 15 a 17.
Salta Hoy
15 / 01 / 2026
VER GALERÍA
La capacitación está a cargo de la profesora de EIB (Educación Intercultural Bilingüe) Rosa Rodríguez y está abierta a participantes comprometidos con la interacción dialógica con la lengua materna preexiste (wichi), y a profesionales, docentes y a líderes sociales.
La propuesta tiene como objetivo comunicar la lengua wichí preservando sus modos de escritura para experimentar un diálogo de interculturalidad: sus formas fonéticas, didácticas a través de la enseñanza interactiva para percibir el mundo desde una cosmovisión de los pueblos wichi.