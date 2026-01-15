Se presentó el Corso de la Ciudad 2026 desde la cima del Cerro San Bernardo

Las actividades comenzarán el domingo 18 de enero, desde las 18 hs, con el tradicional Desentierro del Carnaval sobre avenida Fernández Molina, a un costado del Estadio Martearena, con entrada libre y gratuita. Luego, algunas agrupaciones realizarán un “ablande” como anticipo del corso.

El inicio oficial de los desfiles será el 24 de enero en el corsódromo junto al Martearena, con funciones los días 24 y 25 de enero desde las 21:30, y continuará todos los fines de semana hasta el 17 de febrero. Participarán más de 40 agrupaciones y más de 4.000 bailarines, con entradas generales de $8.000 y menores de 6 años gratis. Además, se anunciaron mejoras en la infraestructura del predio para optimizar la experiencia del público y los participantes.