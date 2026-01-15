 imagen

Buscando Señales

Conducción: Arnaldo Lopez

PROX. 08:00 a 9:1 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:1 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:1 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:1 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:1 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:1 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:1 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:1 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:1 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:1 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:1 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:1 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Se presentó el Corso de la Ciudad 2026 desde la cima del Cerro San Bernardo

El Corso de la Ciudad 2026 fue presentado oficialmente desde la cima del Cerro San Bernardo, con la participación de autoridades provinciales, comisiones organizadoras y agrupaciones carnavaleras. Durante el lanzamiento se destacó al corso como una de las celebraciones populares más emblemáticas y antiguas del país, que fortalece la identidad cultural y genera movimiento turístico y económico en la capital salteña.

Salta Hoy

15 / 01 / 2026

 

Las actividades comenzarán el domingo 18 de enero, desde las 18 hs, con el tradicional Desentierro del Carnaval sobre avenida Fernández Molina, a un costado del Estadio Martearena, con entrada libre y gratuita. Luego, algunas agrupaciones realizarán un “ablande” como anticipo del corso.

El inicio oficial de los desfiles será el 24 de enero en el corsódromo junto al Martearena, con funciones los días 24 y 25 de enero desde las 21:30, y continuará todos los fines de semana hasta el 17 de febrero. Participarán más de 40 agrupaciones y más de 4.000 bailarines, con entradas generales de $8.000 y menores de 6 años gratis. Además, se anunciaron mejoras en la infraestructura del predio para optimizar la experiencia del público y los participantes.

