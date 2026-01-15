Becas de fortalecimiento educativo para estudiantes de pueblos indígenas
La Subsecretaría de Políticas Socioeducativas efectivizó el pago anual de las Becas de Fortalecimiento Educativo, destinadas a estudiantes de pueblos indígenas de la provincia de Salta, en el marco de la Línea de Acción Ayuda Escolar para la Educación.
15 / 01 / 2026
La medida alcanzó a alumnos de los últimos años de nivel Primario y primeros cursos de nivel Secundario, con el objetivo de acompañar sus trayectorias escolares y fortalecer la permanencia de niños, niñas y adolescentes en el sistema educativo.
La cobertura incluyó a comunidades de las etnias Atacama, Ava Guaraní, Chané, Chorote, Chulupí, Kolla, Diaguita Calchaquí, Lules, Tapiete, Tastil, Toba y Wichí. La gestión y relevamiento se realizó durante el ciclo lectivo 2025 en articulación con el IPPIS y referentes de los Centros de Participación Indígena, junto a autoridades educativas que verificaron la regularidad escolar.
El pago se realizó mediante transferencia bancaria a un responsable directo del beneficiario. La iniciativa reafirma el compromiso provincial con una educación basada en derechos, inclusión y respeto por la diversidad cultural.