El bono de $200.000 para empleados públicos se abonará el viernes 16 de enero El beneficio alcanzará a los trabajadores de la Administración Pública Provincial.El Gobierno de la Provincia de Salta informó que el viernes 16 de enero se realizará el pago de un bono de $200.000 destinado a los empleados públicos provinciales.La medida forma parte de las acciones orientadas a acompañar a los trabajadores de la Administración Pública y garantizar previsibilidad en el cumplimiento de las obligaciones salariales.