Se solicitó que permanezcan detenidos los acusados del robo organizado de madera

El fiscal penal 2 de Tartagal en feria, Rafael José Medina, los imputó de manera provisional como coautores del delito de robo en despoblado y en banda, previsto en el artículo 166 inciso 2 del Código Penal, y solicitó al Juzgado de Garantías que continúen detenidos.

En un operativo realizado el viernes 9, se allanaron 13 domicilios en Tartagal y sobre la ruta 86, con la participación de más de 240 efectivos de distintas áreas. Como resultado se secuestraron 13 motosierras, 5 tractores, 5 acoplados, 2 camiones, 2 camionetas, 5 motos, dinero en pesos y dólares, armas de fuego y otros elementos de interés. La investigación continúa para esclarecer completamente los hechos.