Se solicitó que permanezcan detenidos los acusados del robo organizado de madera
Seis hombres fueron imputados y quedaron detenidos en el marco de una investigación por el robo de madera en zonas rurales de Tartagal. La causa se inició tras múltiples denuncias de propietarios de predios privados, quienes aseguraron que personas desconocidas ingresaban a sus campos, talaban árboles y se llevaban la madera.
15 / 01 / 2026
El fiscal penal 2 de Tartagal en feria, Rafael José Medina, los imputó de manera provisional como coautores del delito de robo en despoblado y en banda, previsto en el artículo 166 inciso 2 del Código Penal, y solicitó al Juzgado de Garantías que continúen detenidos.
En un operativo realizado el viernes 9, se allanaron 13 domicilios en Tartagal y sobre la ruta 86, con la participación de más de 240 efectivos de distintas áreas. Como resultado se secuestraron 13 motosierras, 5 tractores, 5 acoplados, 2 camiones, 2 camionetas, 5 motos, dinero en pesos y dólares, armas de fuego y otros elementos de interés. La investigación continúa para esclarecer completamente los hechos.