Equipos de Defensa Civil se perfeccionaron en técnicas de RCP y primeros auxilios

La Subsecretaria de Defensa Civil coordinó una jornada de formación sobre técnicas de Reanimación Cardiopulmonar y de Primeros Auxilios destinada para la Brigada Forestal y personal administrativo del organismo.

La apertura de la capacitación fue realizada por el subsecretario de Defensa Civil, Ignacio Vilchez y el director General del organismo, Gonzalo Rodríguez. En ese marco, destacaron la importancia de perfeccionar las técnicas de primeros auxilios a fin de optimizar el servicio que se brinda a la comunidad en casos de emergencias.

Durante la jornada se brindaron contenidos teóricos y prácticos sobre técnicas y maniobras de RCP en niños y adultos, maniobra de Heimlich, ABC ante episodios convulsivos, control de hemorragias, manejo de víctimas con traumatismos y en estado de shock, entre otras situaciones críticas.

El curso fue dictado por el instructor de primeros auxilios avanzado de la Red de Formación de Emergencias a nivel internacional, Ignacio Ortíz D’Urbina.

Participaron también el director de Operaciones de Defensa Civil, Matías Garrone, y profesionales de las distintas áreas del organismo.