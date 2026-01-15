 imagen

Buscando Señales

Conducción: Arnaldo Lopez

PROX. 08:00 a 9:1 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:1 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:1 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:1 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:1 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:1 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:1 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:1 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:1 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:1 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:1 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:1 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Empieza a regir la eliminación de los aranceles a la importación de celulares

El decreto N° 333, publicado en mayo del año pasado por el gobierno nacional, dispuso una reducción de 16% a 8% a partir de ese momento y una suspensión completa a partir del 15 de enero. El impacto se verá en la industria y en los consumidores.

Salta Hoy

15 / 01 / 2026

 

El Licenciado en Economía y Director del Instituto de Investigaciones Económicas de la Unsa y docente de la Ucasal, Gastón Carranza, explicó que "los celulares importados ingresarán a la Argentina con arancel 0% y con un ingreso a un precio más bajo.

Además, dejando en claro que esto afectará al régimen de Tierra de Fuego donde se ensambla los celulares y a los 10 mil trabajadores".

En ese contexto, el Lic. Carranza indicó que el impacto del arancel cero se analiza tanto por su efecto directo sobre los costos de los productos (logística, comercialización, procesos aduaneros e impuestos) que inciden en el precio final".

 

AM840

FM96.9

