Empieza a regir la eliminación de los aranceles a la importación de celulares

El Licenciado en Economía y Director del Instituto de Investigaciones Económicas de la Unsa y docente de la Ucasal, Gastón Carranza, explicó que "los celulares importados ingresarán a la Argentina con arancel 0% y con un ingreso a un precio más bajo.

Además, dejando en claro que esto afectará al régimen de Tierra de Fuego donde se ensambla los celulares y a los 10 mil trabajadores".

En ese contexto, el Lic. Carranza indicó que el impacto del arancel cero se analiza tanto por su efecto directo sobre los costos de los productos (logística, comercialización, procesos aduaneros e impuestos) que inciden en el precio final".