Buscando Señales

Conducción: Arnaldo Lopez

PROX. 08:00 a 9:1 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:1 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:1 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:1 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:1 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:1 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:1 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:1 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:1 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:1 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:1 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:1 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Entrega de premios del primer sorteo de Beneficios Salta

El Gobierno de la Provincia realizó la entrega de premios del primer sorteo del programa “Beneficios Salta: fortaleciendo lo nuestro”, una iniciativa desarrollada junto a la Cámara de Comercio e Industria de Salta para incentivar el consumo en comercios locales y promover la formalidad durante la temporada de fin de año.

Salta Hoy

15 / 01 / 2026

 

La campaña, impulsada por el Ministerio de Economía y Servicios Públicos y el Ministerio de Producción y Minería, incluyó sorteos realizados el 23 de diciembre y el 9 de enero, que dejaron un total de 10 ganadores en esta primera etapa. Dos de ellos no pudieron asistir al acto, por lo que recibirán sus premios en una segunda instancia.

En la entrega participaron el ministro Ignacio Lupión, la secretaria de Ingresos Públicos Soledad Claros, la directora general de Rentas Mercedes Uldry y el presidente de la Cámara de Comercio e Industria Gustavo Herrera, quienes coincidieron en que fomentar el consumo en locales formales fortalece la producción, la economía y beneficia a toda la comunidad. Además, los ganadores resaltaron que la propuesta es un incentivo importante para los consumidores en el contexto económico actual.

AM840

FM96.9

