Entrega de premios del primer sorteo de Beneficios Salta

La campaña, impulsada por el Ministerio de Economía y Servicios Públicos y el Ministerio de Producción y Minería, incluyó sorteos realizados el 23 de diciembre y el 9 de enero, que dejaron un total de 10 ganadores en esta primera etapa. Dos de ellos no pudieron asistir al acto, por lo que recibirán sus premios en una segunda instancia.

En la entrega participaron el ministro Ignacio Lupión, la secretaria de Ingresos Públicos Soledad Claros, la directora general de Rentas Mercedes Uldry y el presidente de la Cámara de Comercio e Industria Gustavo Herrera, quienes coincidieron en que fomentar el consumo en locales formales fortalece la producción, la economía y beneficia a toda la comunidad. Además, los ganadores resaltaron que la propuesta es un incentivo importante para los consumidores en el contexto económico actual.