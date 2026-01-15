 imagen

EN VIVO 06:30 a 8:1 HRS

Buscando Señales

Conducción: Arnaldo Lopez

PROX. 08:00 a 9:1 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:1 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:1 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:1 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:1 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:1 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:1 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:1 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:1 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:1 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:1 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:1 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

Inteligencia Artificial en educación: expertos destacan los beneficios

Un informe de Argentinos por la Educación con investigadores de la Universidad de Massachusetts analiza cómo la expansión del uso de la inteligencia artificial puede transformar la enseñanza y el aprendizaje. Otros beneficios pueden ser agilizar la gestión escolar y fortalecer la gobernanza del sistema educativo a partir de los datos.

Salta Hoy

15 / 01 / 2026

 

VER GALERÍA

 

Agustina Brizio, Coordinadora de Innovación y tecnología digitales de Asuntos del Sur analizó el informe y alertó sobre los riesgos para el desarrollo cognitivo y socioemocional en los niños y adultos. ​ 

Los autores además advierten por el posible debilitamiento de la autonomía intelectual y la creatividad de los estudiantes que dependen de la IA para resolver tareas. Además, señalan que la sobreutilización podría disminuir las interacciones humanas, esenciales para el desarrollo socioemocional.

 


 

AM840

FM96.9

