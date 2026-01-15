Inteligencia Artificial en educación: expertos destacan los beneficios

Agustina Brizio, Coordinadora de Innovación y tecnología digitales de Asuntos del Sur analizó el informe y alertó sobre los riesgos para el desarrollo cognitivo y socioemocional en los niños y adultos. ​

Los autores además advierten por el posible debilitamiento de la autonomía intelectual y la creatividad de los estudiantes que dependen de la IA para resolver tareas. Además, señalan que la sobreutilización podría disminuir las interacciones humanas, esenciales para el desarrollo socioemocional.



