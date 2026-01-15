Inteligencia Artificial en educación: expertos destacan los beneficios
Un informe de Argentinos por la Educación con investigadores de la Universidad de Massachusetts analiza cómo la expansión del uso de la inteligencia artificial puede transformar la enseñanza y el aprendizaje. Otros beneficios pueden ser agilizar la gestión escolar y fortalecer la gobernanza del sistema educativo a partir de los datos.
15 / 01 / 2026
Agustina Brizio, Coordinadora de Innovación y tecnología digitales de Asuntos del Sur analizó el informe y alertó sobre los riesgos para el desarrollo cognitivo y socioemocional en los niños y adultos.
Los autores además advierten por el posible debilitamiento de la autonomía intelectual y la creatividad de los estudiantes que dependen de la IA para resolver tareas. Además, señalan que la sobreutilización podría disminuir las interacciones humanas, esenciales para el desarrollo socioemocional.