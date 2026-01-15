El estadio Martearena con vistas a la organización de eventos

El objetivo es mantener las instalaciones en óptimas condiciones para el calendario de eventos deportivos y artísticos previsto para el próximo año. Vásquez destacó que se espera un semestre con muchas actividades y adelantó que se coordinará con la Secretaría de Obras Públicas para continuar con los trabajos necesarios.

En tanto, Schiavonni señaló que ya se está ejecutando una planificación específica para la recuperación del campo de juego, con la meta de llegar en perfectas condiciones al inicio de la temporada 2026. Cabe recordar que el Martearena fue renovado el año pasado en ocasión del partido de Los Pumas en Salta.