Buscando Señales

Conducción: Arnaldo Lopez

PROX. 08:00 a 9:1 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:1 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:1 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:1 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:1 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:1 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:1 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:1 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:1 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:1 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:1 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:1 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

El estadio Martearena con vistas a la organización de eventos

La vicepresidente de la Agencia Provincial Salta Deportes, Claudia Vásquez, junto al director del estadio Martearena, Ramiro Schiavonni, recorrieron el Estadio Padre Ernesto Martearena para realizar un relevamiento general y avanzar en tareas de puesta a punto de cara al primer semestre de 2026.

Salta Hoy

15 / 01 / 2026

 

VER GALERÍA

 

El objetivo es mantener las instalaciones en óptimas condiciones para el calendario de eventos deportivos y artísticos previsto para el próximo año. Vásquez destacó que se espera un semestre con muchas actividades y adelantó que se coordinará con la Secretaría de Obras Públicas para continuar con los trabajos necesarios.

En tanto, Schiavonni señaló que ya se está ejecutando una planificación específica para la recuperación del campo de juego, con la meta de llegar en perfectas condiciones al inicio de la temporada 2026. Cabe recordar que el Martearena fue renovado el año pasado en ocasión del partido de Los Pumas en Salta.

