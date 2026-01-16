AMT habilitó el trámite para renovar el Boleto Gratuito del interior 2026

La renovación se realiza de manera online, ingresando a la web www.amtsalta.gob.ar, donde el organismo verificará la documentación y aprobará el trámite.

Requisitos para cargar en el sistema

Foto del DNI (frente y dorso)

Constancia de estudios 2026

Foto actualizada tipo carnet

Elegir correctamente el tramo, la empresa y el nivel educativo

Desde la AMT recordaron que quienes hagan el trámite por primera vez deben acercarse a su municipio para realizar el alta en el sistema.

Ante dudas o consultas, los estudiantes pueden comunicarse con el área de Usuarios por WhatsApp al 3874668989.