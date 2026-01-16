 imagen

EN VIVO 00:00 a 5:30 HRS

Música Programada

PROX. 05:30 a 6:00 HRS

 

Trilogía de la Fe

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 7:00 HRS

 

Música Programada

La mejor selección musical.

PROX. 07:00 a 10:00 HRS

 

Claves del Campo

Información agropecuaria 

PROX. 10:00 a 13:00 HRS

 

Sábados 3.0

El magazine de interés general más entretenido del fin de semana.  Información, música, entrevistas, sorteos, y mucho más en un espacio ideal para disfrutar del sábado por la mañana.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy (Resumen Semanal)

Todas las noticias del ámbito local, nacional e internacional.

PROX. 14:00 a 16:00 HRS

 

"A Lo Nuestro"

Magazine sobre la identidad y raíces salteñas que profundiza en nuestra particular cultura. 

PROX. 16:00 a 17:30 HRS

 

Sin extremos

Magazine de entretenimiento 

PROX. 17:30 a 19:00 HRS

 

Artes y Oficios

Programa de formación profesional

PROX. 19:00 a 20:30 HRS

 

Buenas noches en Tango

Leticia Visich

PROX. 20:30 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Un espacio para la memoria, el mejor relato de la historia y las costumbres de nuestra Salta, amenizado con la mejor música folclórica.  

 

Toda la programación

AMT habilitó el trámite para renovar el Boleto Gratuito del interior 2026

La Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT) inició el cronograma para que estudiantes universitarios del interior puedan renovar el beneficio del Boleto Gratuito mediante la Tarjeta Estudiantil Provincial (TEP), correspondiente al ciclo lectivo 2026.

Salta Hoy

16 / 01 / 2026

 

VER GALERÍA

 

La renovación se realiza de manera online, ingresando a la web www.amtsalta.gob.ar, donde el organismo verificará la documentación y aprobará el trámite.

Requisitos para cargar en el sistema

  • Foto del DNI (frente y dorso)

  • Constancia de estudios 2026

  • Foto actualizada tipo carnet

  • Elegir correctamente el tramo, la empresa y el nivel educativo

Desde la AMT recordaron que quienes hagan el trámite por primera vez deben acercarse a su municipio para realizar el alta en el sistema.

Ante dudas o consultas, los estudiantes pueden comunicarse con el área de Usuarios por WhatsApp al 3874668989.

AM840

FM96.9

NOMBRE RAREIO