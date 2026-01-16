AMT habilitó el trámite para renovar el Boleto Gratuito del interior 2026
La Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT) inició el cronograma para que estudiantes universitarios del interior puedan renovar el beneficio del Boleto Gratuito mediante la Tarjeta Estudiantil Provincial (TEP), correspondiente al ciclo lectivo 2026.
La renovación se realiza de manera online, ingresando a la web www.amtsalta.gob.ar, donde el organismo verificará la documentación y aprobará el trámite.
Requisitos para cargar en el sistema
-
Foto del DNI (frente y dorso)
-
Constancia de estudios 2026
-
Foto actualizada tipo carnet
-
Elegir correctamente el tramo, la empresa y el nivel educativo
Desde la AMT recordaron que quienes hagan el trámite por primera vez deben acercarse a su municipio para realizar el alta en el sistema.
Ante dudas o consultas, los estudiantes pueden comunicarse con el área de Usuarios por WhatsApp al 3874668989.