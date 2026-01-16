 imagen

EN VIVO 01:00 a 4:2 HRS

Música Programada

PROX. 04:00 a 5:2 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:32 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 05:30 a 6:2 HRS

 

Nuevo Milenio

PROX. 06:00 a 6:32 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:2 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:2 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:2 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:2 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:2 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:2 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:2 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:2 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:2 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:2 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:2 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:4 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:2 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Aguas del Norte firmó un convenio con Pichanal para ampliar obras de agua y cloacas

El presidente de Aguas del Norte, Ignacio Jarsún, firmó un convenio marco con el intendente de Pichanal, Julio Jalit, para continuar ejecutando obras de infraestructura y saneamiento en la localidad, y avanzar en nuevos proyectos que permitan ampliar los servicios de agua y cloacas.

Salta Hoy

16 / 01 / 2026

 

El acuerdo busca sostener el trabajo conjunto entre la Empresa y el municipio, dando continuidad a intervenciones clave y planificando obras técnicas para mejorar la cobertura.

En este marco, ya se realizó el recambio de 16 cámaras de registro sobre la colectora máxima de calle Juan Romero, ya que las anteriores se encontraban deterioradas. Fueron reemplazadas por anillos premoldeados, lo que optimiza el funcionamiento del sistema y reduce riesgos de obstrucciones y roturas.

Tras la firma, Jarsún remarcó que Aguas del Norte aporta los materiales y el municipio la maquinaria, lo que permitirá seguir con mejoras en el saneamiento y la renovación de cañerías cloacales, además de proyectar nuevas obras para dar respuesta a los vecinos.

