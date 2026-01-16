Aguas del Norte firmó un convenio con Pichanal para ampliar obras de agua y cloacas

El acuerdo busca sostener el trabajo conjunto entre la Empresa y el municipio, dando continuidad a intervenciones clave y planificando obras técnicas para mejorar la cobertura.

En este marco, ya se realizó el recambio de 16 cámaras de registro sobre la colectora máxima de calle Juan Romero, ya que las anteriores se encontraban deterioradas. Fueron reemplazadas por anillos premoldeados, lo que optimiza el funcionamiento del sistema y reduce riesgos de obstrucciones y roturas.

Tras la firma, Jarsún remarcó que Aguas del Norte aporta los materiales y el municipio la maquinaria, lo que permitirá seguir con mejoras en el saneamiento y la renovación de cañerías cloacales, además de proyectar nuevas obras para dar respuesta a los vecinos.