Aguas del Norte firmó un convenio con Pichanal para ampliar obras de agua y cloacas
El presidente de Aguas del Norte, Ignacio Jarsún, firmó un convenio marco con el intendente de Pichanal, Julio Jalit, para continuar ejecutando obras de infraestructura y saneamiento en la localidad, y avanzar en nuevos proyectos que permitan ampliar los servicios de agua y cloacas.
Salta Hoy
16 / 01 / 2026
El acuerdo busca sostener el trabajo conjunto entre la Empresa y el municipio, dando continuidad a intervenciones clave y planificando obras técnicas para mejorar la cobertura.
En este marco, ya se realizó el recambio de 16 cámaras de registro sobre la colectora máxima de calle Juan Romero, ya que las anteriores se encontraban deterioradas. Fueron reemplazadas por anillos premoldeados, lo que optimiza el funcionamiento del sistema y reduce riesgos de obstrucciones y roturas.
Tras la firma, Jarsún remarcó que Aguas del Norte aporta los materiales y el municipio la maquinaria, lo que permitirá seguir con mejoras en el saneamiento y la renovación de cañerías cloacales, además de proyectar nuevas obras para dar respuesta a los vecinos.