Cerca de 3500 estudiantes tuvieron el acompañamiento de Educación Rural

Durante el año, el trabajo alcanzó a 3.042 estudiantes de zonas rurales mediante distintas líneas de acción orientadas a fortalecer sus trayectorias escolares y garantizar derechos. En articulación con el área de Salud, se implementó el programa “Ver para ser libres”, con controles oftalmológicos y entrega de 2.373 anteojos en comunidades educativas de 14 departamentos.

En cuanto a la formación docente, 1.379 docentes participaron de instancias de capacitación continua, con propuestas como “Liderazgo para Directores Rurales” y “Alfabetización Temprana”, enfocadas en mejorar prácticas pedagógicas y la gestión institucional en contextos rurales.

Además, se realizó el 3º Congreso Provincial de Educación Rural, que reunió a 433 asistentes y 131 expositores, con la presentación de más de 60 trabajos, consolidando un espacio de intercambio y construcción colectiva.

En total, las acciones del área llegaron a 162 establecimientos educativos, reafirmando un modelo basado en la cercanía con las comunidades y el trabajo interinstitucional para fortalecer la educación donde más se necesita.