Música Programada

PROX. 05:30 a 6:00 HRS

 

Trilogía de la Fe

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 7:00 HRS

 

Música Programada

La mejor selección musical.

PROX. 07:00 a 10:00 HRS

 

Claves del Campo

Información agropecuaria 

PROX. 10:00 a 13:00 HRS

 

Sábados 3.0

El magazine de interés general más entretenido del fin de semana.  Información, música, entrevistas, sorteos, y mucho más en un espacio ideal para disfrutar del sábado por la mañana.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy (Resumen Semanal)

Todas las noticias del ámbito local, nacional e internacional.

PROX. 14:00 a 16:00 HRS

 

"A Lo Nuestro"

Magazine sobre la identidad y raíces salteñas que profundiza en nuestra particular cultura. 

PROX. 16:00 a 17:30 HRS

 

Sin extremos

Magazine de entretenimiento 

PROX. 17:30 a 19:00 HRS

 

Artes y Oficios

Programa de formación profesional

PROX. 19:00 a 20:30 HRS

 

Buenas noches en Tango

Leticia Visich

PROX. 20:30 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Un espacio para la memoria, el mejor relato de la historia y las costumbres de nuestra Salta, amenizado con la mejor música folclórica.  

 

Cerca de 3500 estudiantes tuvieron el acompañamiento de Educación Rural

La Coordinación General de Modalidades, a través del área de Educación Rural, cerró el ciclo lectivo 2025 con resultados que reflejan una política sostenida de acompañamiento territorial en toda la provincia.

Salta Hoy

16 / 01 / 2026

 

Durante el año, el trabajo alcanzó a 3.042 estudiantes de zonas rurales mediante distintas líneas de acción orientadas a fortalecer sus trayectorias escolares y garantizar derechos. En articulación con el área de Salud, se implementó el programa “Ver para ser libres”, con controles oftalmológicos y entrega de 2.373 anteojos en comunidades educativas de 14 departamentos.

En cuanto a la formación docente, 1.379 docentes participaron de instancias de capacitación continua, con propuestas como “Liderazgo para Directores Rurales” y “Alfabetización Temprana”, enfocadas en mejorar prácticas pedagógicas y la gestión institucional en contextos rurales.

Además, se realizó el 3º Congreso Provincial de Educación Rural, que reunió a 433 asistentes y 131 expositores, con la presentación de más de 60 trabajos, consolidando un espacio de intercambio y construcción colectiva.

En total, las acciones del área llegaron a 162 establecimientos educativos, reafirmando un modelo basado en la cercanía con las comunidades y el trabajo interinstitucional para fortalecer la educación donde más se necesita.

AM840

FM96.9

