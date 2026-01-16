El Gobierno de Salta anuló adjudicaciones de terrenos fiscales

La secretaria de Tierra y Bienes de la Provincia, Silvina Avilés, explicó que "la normativa se enmarca en el Plan Provincial "Mi Lote", cuyo objetivo central es facilitar el acceso a una vivienda digna para sectores de menores ingresos. Según lo dispuesto, el Ejecutivo dejó sin efecto las adjudicaciones previas tras constatarse que los terrenos no tenían un destino de vivienda familiar y permanente.

Con respecto a la desadjudicación, Silvina Áviles expresó que "se le dio el derecho a defensa a los titulares y una vez que tuvieron los papeles en reglas, junto al IPV se realizó un sorteo público y esos lotes fueron adjudicados a distintos vecinos. Además, dejó en claro que para la adjudicación definitiva tiene un paso previo para su decreto".

Respecto a la financiación, Avilés expresó que " hay diferentes precios dependiendo de la zona y con la posibilidad de abonarse en hasta 100 cuotas mensuales, iguales y consecutivas".

Para finalizar, la Secretaria de Tierra y Bienes de la Provincia comentó la forma en que se actúa con respecto a una denuncia realizada por el abandono de un terreno y como se realiza la adjudicación a otra persona.