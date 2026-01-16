 imagen

EN VIVO 00:00 a 5:30 HRS

Música Programada

PROX. 05:30 a 6:00 HRS

 

Trilogía de la Fe

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 7:00 HRS

 

Música Programada

La mejor selección musical.

PROX. 07:00 a 10:00 HRS

 

Claves del Campo

Información agropecuaria 

PROX. 10:00 a 13:00 HRS

 

Sábados 3.0

El magazine de interés general más entretenido del fin de semana.  Información, música, entrevistas, sorteos, y mucho más en un espacio ideal para disfrutar del sábado por la mañana.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy (Resumen Semanal)

Todas las noticias del ámbito local, nacional e internacional.

PROX. 14:00 a 16:00 HRS

 

"A Lo Nuestro"

Magazine sobre la identidad y raíces salteñas que profundiza en nuestra particular cultura. 

PROX. 16:00 a 17:30 HRS

 

Sin extremos

Magazine de entretenimiento 

PROX. 17:30 a 19:00 HRS

 

Artes y Oficios

Programa de formación profesional

PROX. 19:00 a 20:30 HRS

 

Buenas noches en Tango

Leticia Visich

PROX. 20:30 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Un espacio para la memoria, el mejor relato de la historia y las costumbres de nuestra Salta, amenizado con la mejor música folclórica.  

 

El Gobierno de Salta anuló adjudicaciones de terrenos fiscales

La medida se realiza en barrios de la Capital y de toda la provincia debido a la falta de ocupación efectiva y disponiendo a través de la medida, publicada en el Boletín Oficial, la reasignación de estos lotes a familias que sí residen en el lugar y han acreditado no poseer otra propiedad, garantizando así el fin social de la tierra.

Salta Hoy

16 / 01 / 2026

 

La secretaria de Tierra y Bienes de la Provincia, Silvina Avilés, explicó que "la normativa se enmarca en el Plan Provincial "Mi Lote", cuyo objetivo central es facilitar el acceso a una vivienda digna para sectores de menores ingresos. Según lo dispuesto, el Ejecutivo dejó sin efecto las adjudicaciones previas tras constatarse que los terrenos no tenían un destino de vivienda familiar y permanente.

Con respecto a la desadjudicación, Silvina Áviles expresó que "se le dio el derecho a defensa a los titulares y una vez que tuvieron los papeles en reglas, junto al IPV se realizó un sorteo público y esos lotes fueron adjudicados a distintos vecinos. Además, dejó en claro que para la adjudicación definitiva tiene un paso previo para su decreto".

Respecto a la financiación, Avilés expresó que " hay diferentes precios dependiendo de la zona y con la posibilidad de abonarse en hasta 100 cuotas mensuales, iguales y consecutivas".

Para finalizar, la Secretaria de Tierra y Bienes de la Provincia comentó la forma en que se actúa con respecto a una denuncia realizada por el abandono de un terreno y como se realiza la adjudicación a otra persona.

AM840

FM96.9

