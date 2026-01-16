 imagen

El Museo Güemes ofrece talleres gratuitos durante las vacaciones

El espacio propone durante enero talleres gratuitos destinados a niñas y niños de 4 a 8 años, con actividades lúdicas y creativas que invitan a descubrir el patrimonio cultural a través del juego, el movimiento y la expresión.

16 / 01 / 2026

 

La Directora del Museo, Lic. Natalia Martín, indicó que "la iniciativa invita a descubrir el museo desde una mirada lúdica y participativa, promoviendo el juego, el movimiento y la creatividad como formas de acercamiento al patrimonio cultural"

El taller se realizará los martes y jueves, de 10 a 11.30 horas, en el Museo Güemes, ubicado en España 730, ciudad de Salta.

Con respecto a la visita en general del museo, la Licenciada Martín indicó que "la historia promueve el conocimiento acerca del General Martín Miguel de Güemes y su aporte a la lucha independentista". 

 

