IMPLEMENTARÁN UN DISPOSITIVO VIAL PARA ALIVIAR LA CONGESTIÓN VEHICULAR LOS DOMINGOS Los municipios de Salta, La Caldera y Vaqueros, junto a Policía Vial y SAETA, implementarán un dispositivo vial especial los domingos para aliviar la congestión en el regreso Vaqueros–Salta, sobre todo cuando haya buen clima y alto flujo de tránsito. Habrá postas de control y ordenamiento en puntos clave como semáforos, puente de Vaqueros y rotonda del Quirquincho, además de una vía alternativa paralela a la ruta y mejoras en cruces peatonales.