Salud sumará datos de la Fiscalía para reforzar la prevención
El encuentro fue encabezado por el procurador general, Pedro García Castiella, junto a la coordinadora del área de Informática del Ministerio Público Fiscal, Patricia Aballay, y contó con la participación del secretario de Servicios de Salud, Martín Miguel Monerris, y del secretario de Salud Mental y Adicciones, Martín Teruel, ante una iniciativa del ministro de Salud Pública, Federico Mangione. El mismo tiene como objetivo fortalecer las acciones de prevención, atención y acompañamiento en el ámbito de la salud mental.
Salta Hoy
16 / 01 / 2026
El secretario de Salud Mental y Adicciones, Martín Teruel, preciso que "se estableció que el área de Informática del Ministerio Público Fiscal aportará a la Secretaría de Salud Mental y Adicciones, datos estadísticos correspondientes a la totalidad de los casos de suicidio e intentos de suicidio que se registran a diario, los cuales permitirán complementar la información que el Ministerio de Salud releva a partir de los ingresos al sistema sanitario".
Con respecto al intercambio de información y a la reunión con el Procurador, Teruel destacó que "ahora se lograra la asistencia en tiempo real de esos datos para la asistencia de estas situaciones ".