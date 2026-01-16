Salud sumará datos de la Fiscalía para reforzar la prevención

El secretario de Salud Mental y Adicciones, Martín Teruel, preciso que "se estableció que el área de Informática del Ministerio Público Fiscal aportará a la Secretaría de Salud Mental y Adicciones, datos estadísticos correspondientes a la totalidad de los casos de suicidio e intentos de suicidio que se registran a diario, los cuales permitirán complementar la información que el Ministerio de Salud releva a partir de los ingresos al sistema sanitario".

Con respecto al intercambio de información y a la reunión con el Procurador, Teruel destacó que "ahora se lograra la asistencia en tiempo real de esos datos para la asistencia de estas situaciones ".