EN VIVO 00:00 a 5:30 HRS

Música Programada

PROX. 05:30 a 6:00 HRS

 

Trilogía de la Fe

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 7:00 HRS

 

Música Programada

La mejor selección musical.

PROX. 07:00 a 10:00 HRS

 

Claves del Campo

Información agropecuaria 

PROX. 10:00 a 13:00 HRS

 

Sábados 3.0

El magazine de interés general más entretenido del fin de semana.  Información, música, entrevistas, sorteos, y mucho más en un espacio ideal para disfrutar del sábado por la mañana.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy (Resumen Semanal)

Todas las noticias del ámbito local, nacional e internacional.

PROX. 14:00 a 16:00 HRS

 

"A Lo Nuestro"

Magazine sobre la identidad y raíces salteñas que profundiza en nuestra particular cultura. 

PROX. 16:00 a 17:30 HRS

 

Sin extremos

Magazine de entretenimiento 

PROX. 17:30 a 19:00 HRS

 

Artes y Oficios

Programa de formación profesional

PROX. 19:00 a 20:30 HRS

 

Buenas noches en Tango

Leticia Visich

PROX. 20:30 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Un espacio para la memoria, el mejor relato de la historia y las costumbres de nuestra Salta, amenizado con la mejor música folclórica.  

 

Toda la programación

Salud sumará datos de la Fiscalía para reforzar la prevención

El encuentro fue encabezado por el procurador general, Pedro García Castiella, junto a la coordinadora del área de Informática del Ministerio Público Fiscal, Patricia Aballay, y contó con la participación del secretario de Servicios de Salud, Martín Miguel Monerris, y del secretario de Salud Mental y Adicciones, Martín Teruel, ante una iniciativa del ministro de Salud Pública, Federico Mangione. El mismo tiene como objetivo fortalecer las acciones de prevención, atención y acompañamiento en el ámbito de la salud mental.

Salta Hoy

16 / 01 / 2026

 

VER GALERÍA

 

 

El secretario de Salud Mental y Adicciones, Martín Teruel, preciso que "se estableció que el área de Informática del Ministerio Público Fiscal aportará a la Secretaría de Salud Mental y Adicciones, datos estadísticos correspondientes a la totalidad de los casos de suicidio e intentos de suicidio que se registran a diario, los cuales permitirán complementar la información que el Ministerio de Salud releva a partir de los ingresos al sistema sanitario".

Con respecto al intercambio de información y a la reunión con el Procurador, Teruel destacó que "ahora se lograra la asistencia en tiempo real de esos datos para la asistencia de estas situaciones ".  

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

