 imagen

EN VIVO 00:00 a 5:30 HRS

Música Programada

PROX. 05:30 a 6:00 HRS

 

Trilogía de la Fe

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 7:00 HRS

 

Música Programada

La mejor selección musical.

PROX. 07:00 a 10:00 HRS

 

Claves del Campo

Información agropecuaria 

PROX. 10:00 a 13:00 HRS

 

Sábados 3.0

El magazine de interés general más entretenido del fin de semana.  Información, música, entrevistas, sorteos, y mucho más en un espacio ideal para disfrutar del sábado por la mañana.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy (Resumen Semanal)

Todas las noticias del ámbito local, nacional e internacional.

PROX. 14:00 a 16:00 HRS

 

"A Lo Nuestro"

Magazine sobre la identidad y raíces salteñas que profundiza en nuestra particular cultura. 

PROX. 16:00 a 17:30 HRS

 

Sin extremos

Magazine de entretenimiento 

PROX. 17:30 a 19:00 HRS

 

Artes y Oficios

Programa de formación profesional

PROX. 19:00 a 20:30 HRS

 

Buenas noches en Tango

Leticia Visich

PROX. 20:30 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Un espacio para la memoria, el mejor relato de la historia y las costumbres de nuestra Salta, amenizado con la mejor música folclórica.  

 

Toda la programación

Choque en la Ruta 34 ambulancia y auto involucrados

El hecho se registró en jurisdicción de General Güemes, aproximadamente a cinco kilómetros del puente del río Juramento, en el kilómetro 1513 del trazado conocido como ruta 9/34, uno de los corredores más transitados del norte salteño. Tras el impacto, el automóvil quedó cruzado sobre la calzada, lo que obligó a cortar completamente el tránsito en ambos sentidos.

Salta Hoy

16 / 01 / 2026

 

VER GALERÍA

 

De acuerdo con la información preliminar, la ambulancia -un vehículo utilitario- colisionó de frente con el auto, provocando importantes daños materiales. Como consecuencia del choque, varias personas resultaron heridas y al menos una de ellas quedó atrapada dentro de uno de los vehículos, situación que motivó la intervención urgente de los bomberos voluntarios.

Las causas del choque serán materia de investigación una vez finalizado el operativo en el lugar.

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO