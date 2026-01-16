Choque en la Ruta 34 ambulancia y auto involucrados
El hecho se registró en jurisdicción de General Güemes, aproximadamente a cinco kilómetros del puente del río Juramento, en el kilómetro 1513 del trazado conocido como ruta 9/34, uno de los corredores más transitados del norte salteño. Tras el impacto, el automóvil quedó cruzado sobre la calzada, lo que obligó a cortar completamente el tránsito en ambos sentidos.
16 / 01 / 2026
De acuerdo con la información preliminar, la ambulancia -un vehículo utilitario- colisionó de frente con el auto, provocando importantes daños materiales. Como consecuencia del choque, varias personas resultaron heridas y al menos una de ellas quedó atrapada dentro de uno de los vehículos, situación que motivó la intervención urgente de los bomberos voluntarios.
Las causas del choque serán materia de investigación una vez finalizado el operativo en el lugar.