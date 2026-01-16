Rige alerta amarilla por tormentas en Salta
El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas escalonadas entre las 6 y las 18 horas de este martes. Abarca Capital, Valle de Lerma, Valles, Pre Puna y departamentos del sur provincial.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que se encuentra vigente una alerta amarilla por tormentas para distintas zonas de la provincia de Salta, con períodos de vigencia escalonados entre las 6 y las 18 horas de este martes.
Según el reporte, entre las 6 y las 18 horas, el aviso alcanza a Capital, Cerrillos, Guachipas, La Viña, y también a la zona baja de Chicoana, La Caldera y Rosario de Lerma, además de la zona montañosa de Cafayate. En estas áreas se prevén lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, que pueden estar acompañadas por granizo, fuerte actividad eléctrica, abundante caída de agua en cortos períodos y ráfagas cercanas a los 70 kilómetros por hora.
En cuanto a las precipitaciones, el SMN estimó valores acumulados de 20 a 50 milímetros, aunque no descarta que en algunos sectores puedan superarse de manera puntual. Además, se indicó que en zonas de mayor altitud las precipitaciones podrían presentarse en forma de granizo y/o nieve.
Por otra parte, entre las 12 y las 18 horas, la alerta también se extiende a la Pre Puna de Iruya, Orán y Santa Victoria, donde se esperan fenómenos similares, con marcada inestabilidad y precipitaciones intensas.
En tanto, el organismo nacional mantiene vigente otra alerta amarilla entre las 6 y las 12 horas para los departamentos de Anta, General Güemes, La Candelaria, Metán y Rosario de la Frontera. En estas localidades, las tormentas podrían presentarse con intensa actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, ráfagas superiores a los 70 km/h y abundante caída de agua, con acumulados previstos entre 20 y 60 milímetros.