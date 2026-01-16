 imagen

EN VIVO 00:00 a 5:30 HRS

Música Programada

PROX. 05:30 a 6:00 HRS

 

Trilogía de la Fe

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 7:00 HRS

 

Música Programada

La mejor selección musical.

PROX. 07:00 a 10:00 HRS

 

Claves del Campo

Información agropecuaria 

PROX. 10:00 a 13:00 HRS

 

Sábados 3.0

El magazine de interés general más entretenido del fin de semana.  Información, música, entrevistas, sorteos, y mucho más en un espacio ideal para disfrutar del sábado por la mañana.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy (Resumen Semanal)

Todas las noticias del ámbito local, nacional e internacional.

PROX. 14:00 a 16:00 HRS

 

"A Lo Nuestro"

Magazine sobre la identidad y raíces salteñas que profundiza en nuestra particular cultura. 

PROX. 16:00 a 17:30 HRS

 

Sin extremos

Magazine de entretenimiento 

PROX. 17:30 a 19:00 HRS

 

Artes y Oficios

Programa de formación profesional

PROX. 19:00 a 20:30 HRS

 

Buenas noches en Tango

Leticia Visich

PROX. 20:30 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Un espacio para la memoria, el mejor relato de la historia y las costumbres de nuestra Salta, amenizado con la mejor música folclórica.  

 

Toda la programación

Rige alerta amarilla por tormentas en Salta

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas escalonadas entre las 6 y las 18 horas de este martes. Abarca Capital, Valle de Lerma, Valles, Pre Puna y departamentos del sur provincial.

Salta Hoy

16 / 01 / 2026

 

VER GALERÍA

 

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que se encuentra vigente una alerta amarilla por tormentas para distintas zonas de la provincia de Salta, con períodos de vigencia escalonados entre las 6 y las 18 horas de este martes.

Según el reporte, entre las 6 y las 18 horas, el aviso alcanza a Capital, Cerrillos, Guachipas, La Viña, y también a la zona baja de Chicoana, La Caldera y Rosario de Lerma, además de la zona montañosa de Cafayate. En estas áreas se prevén lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, que pueden estar acompañadas por granizo, fuerte actividad eléctrica, abundante caída de agua en cortos períodos y ráfagas cercanas a los 70 kilómetros por hora.

En cuanto a las precipitaciones, el SMN estimó valores acumulados de 20 a 50 milímetros, aunque no descarta que en algunos sectores puedan superarse de manera puntual. Además, se indicó que en zonas de mayor altitud las precipitaciones podrían presentarse en forma de granizo y/o nieve.

Por otra parte, entre las 12 y las 18 horas, la alerta también se extiende a la Pre Puna de Iruya, Orán y Santa Victoria, donde se esperan fenómenos similares, con marcada inestabilidad y precipitaciones intensas.

En tanto, el organismo nacional mantiene vigente otra alerta amarilla entre las 6 y las 12 horas para los departamentos de Anta, General Güemes, La Candelaria, Metán y Rosario de la Frontera. En estas localidades, las tormentas podrían presentarse con intensa actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, ráfagas superiores a los 70 km/h y abundante caída de agua, con acumulados previstos entre 20 y 60 milímetros.

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO