 imagen

EN VIVO 00:00 a 5:30 HRS

Música Programada

PROX. 05:30 a 6:00 HRS

 

Trilogía de la Fe

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 7:00 HRS

 

Música Programada

La mejor selección musical.

PROX. 07:00 a 10:00 HRS

 

Claves del Campo

Información agropecuaria 

PROX. 10:00 a 13:00 HRS

 

Sábados 3.0

El magazine de interés general más entretenido del fin de semana.  Información, música, entrevistas, sorteos, y mucho más en un espacio ideal para disfrutar del sábado por la mañana.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy (Resumen Semanal)

Todas las noticias del ámbito local, nacional e internacional.

PROX. 14:00 a 16:00 HRS

 

"A Lo Nuestro"

Magazine sobre la identidad y raíces salteñas que profundiza en nuestra particular cultura. 

PROX. 16:00 a 17:30 HRS

 

Sin extremos

Magazine de entretenimiento 

PROX. 17:30 a 19:00 HRS

 

Artes y Oficios

Programa de formación profesional

PROX. 19:00 a 20:30 HRS

 

Buenas noches en Tango

Leticia Visich

PROX. 20:30 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Un espacio para la memoria, el mejor relato de la historia y las costumbres de nuestra Salta, amenizado con la mejor música folclórica.  

 

Toda la programación

La Fiscalía participó de las tareas para el rescate de una persona en grave estado

El operativo aéreo se realizó para evacuar a un hombre en grave estado de salud, desde un sector montañoso al que no se podía acceder por vía terrestre. 

Salta Hoy

16 / 01 / 2026

 

VER GALERÍA

 

El fiscal penal de Rosario de Lerma en feria, Daniel Escalante, participó de las tareas de coordinación del operativo de rescate realizado el pasado lunes en paraje El Hueco, departamento Rosario de Lerma, del que participaron el SAMEC, la Policía de la Provincia, Aviación Civil, Bomberos, y el médico Facundo Romero, del hospital Joaquín Corbalán.

El operativo se activó luego de que familiares del hombre solicitaron ayuda, al advertir que se había descompensado en una zona elevada de El Hueco.

Al descartarse la posibilidad de un rescate por vía terrestre, de diagramó el rescate aéreo.  Mientras, el equipo médico descendió hasta donde se encontraba el paciente, lo estabilizó en el lugar y luego lo trasladó en helicóptero hacia un centro de salud, donde quedó internado.

AM840

FM96.9

