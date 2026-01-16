La Fiscalía participó de las tareas para el rescate de una persona en grave estado

El fiscal penal de Rosario de Lerma en feria, Daniel Escalante, participó de las tareas de coordinación del operativo de rescate realizado el pasado lunes en paraje El Hueco, departamento Rosario de Lerma, del que participaron el SAMEC, la Policía de la Provincia, Aviación Civil, Bomberos, y el médico Facundo Romero, del hospital Joaquín Corbalán.

El operativo se activó luego de que familiares del hombre solicitaron ayuda, al advertir que se había descompensado en una zona elevada de El Hueco.

Al descartarse la posibilidad de un rescate por vía terrestre, de diagramó el rescate aéreo. Mientras, el equipo médico descendió hasta donde se encontraba el paciente, lo estabilizó en el lugar y luego lo trasladó en helicóptero hacia un centro de salud, donde quedó internado.