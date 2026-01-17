Gustavo Sáenz saludó a Luciano Benavides tras su consagración en el Dakar 2026

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, felicitó públicamente a Luciano Benavides luego de su histórica consagración como campeón del Rally Dakar 2026 en la categoría motos, lograda por una diferencia inédita de apenas dos segundos en la clasificación general.

A través de sus redes sociales, Sáenz destacó el orgullo que representa el piloto salteño para la provincia y el país. “¡Felicitaciones campeón, @LBenavides77! Tu victoria en el Dakar es un orgullo enorme para Salta y Argentina. Detrás de este logro hay esfuerzo, sacrificio, constancia y la convicción inquebrantable de que los sueños se cumplen”, expresó el mandatario. Y agregó: “Gracias por llevar el nombre de nuestra provincia y del deporte salteño a lo más alto”.

— Gustavo Sáenz (@GustavoSaenzOK) January 17, 2026

La consagración de Benavides se definió en la última etapa de la competencia, tras una remontada memorable frente al estadounidense Ricky Brabec, en uno de los finales más ajustados de la historia del Dakar. El título adquiere aún mayor relevancia por el complejo contexto físico con el que llegó el piloto salteño a la carrera, luego de superar graves lesiones sufridas meses antes.

Con este logro, Luciano Benavides alcanzó su primer campeonato en el Dakar.