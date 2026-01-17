Luciano Benavides, campeón del Dakar 2026 en motos tras una definición histórica

Luciano Benavides se consagró campeón del Rally Dakar 2026 en la categoría motos luego de una de las definiciones más ajustadas que se recuerden en la historia de la competencia. El piloto salteño superó al estadounidense Ricky Brabec por apenas dos segundos en la clasificación general, tras la disputa de la última etapa, y selló así su primer título en la prueba más exigente del rally raid mundial.

La consagración se resolvió en la jornada final, cuando Benavides logró descontar el tiempo necesario para pasar al frente de la general. Hasta ese momento, Brabec lideraba la competencia, lo que convirtió el cierre del Dakar 2026 en un final inédito por su paridad y dramatismo, definido recién en los kilómetros decisivos del recorrido.

“Estaba todo casi perdido hasta el final. Faltaban tres kilómetros para la llegada y yo tenía la sensación de que podía ganar. Tomé la pista correcta y vi que Ricky volvía en contramano por otra huella, sin posibilidad de cruzarse. Ahí empecé a creer que podía ser”, relató Benavides tras confirmar el resultado que lo coronó campeón.

El logro del piloto del Red Bull KTM Factory Racing adquiere una dimensión aún mayor por el contexto físico con el que llegó a la competencia. El 10 de octubre pasado, en el Rally de Marruecos, sufrió una fuerte caída que le provocó la fractura de la rodilla y de la clavícula izquierda. Los médicos le recomendaron una cirugía que lo hubiera dejado fuera de las pistas hasta abril, lo que implicaba perderse el Dakar. Sin embargo, optó por una recuperación intensiva que le permitió llegar en condiciones de competir, aunque con dolores persistentes.

Las dificultades no terminaron allí. Durante el shakedown previo al inicio de la carrera, Benavides sufrió otra caída en la que se lesionó nuevamente la rodilla y se rompió los meniscos. Aun así, largó el prólogo y terminó cuarto, dando inicio a una actuación de enorme regularidad y fortaleza mental: fue quinto en la primera etapa, noveno en la segunda, cuarto en la tercera, séptimo en la cuarta y logró su primer triunfo en la quinta. Luego sumó nuevas victorias en la séptima y octava etapas, esta última con una actuación memorable al largar primero y “barrer” la pista, abriendo huella para el resto de los competidores.

En la recta final mantuvo la consistencia necesaria para llegar con chances al último día: fue noveno en la novena etapa, tercero en la décima, cuarto en la undécima y segundo en la decimosegunda. Ese trabajo sostenido le permitió llegar a la definición con vida y concretar una remontada histórica.

Con este título, Luciano Benavides alcanza su primer campeonato en el Rally Dakar y suma un nuevo hito para el motociclismo argentino. La edición 2026 quedará marcada por una definición inédita y por la consagración de un piloto que supo sobreponerse a las lesiones, al dolor y a la presión para quedarse con la victoria más importante de su carrera.