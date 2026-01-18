Alerta meteorológica en Salta por tormentas fuertes este domingo y el lunes

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigente una alerta amarilla y naranja por tormentas para gran parte de la provincia de Salta, con fenómenos previstos durante este domingo y la madrugada del lunes. Se esperan lluvias intensas, fuerte actividad eléctrica, ráfagas de viento que podrían alcanzar los 70 km/h y posible caída de granizo.

Según el organismo, las áreas afectadas incluyen la Puna y Pre Puna, los Valles Calchaquíes y el Valle de Lerma. La alerta amarilla rige desde el mediodía hasta la medianoche para zonas de la Cordillera de los Andes y sectores de Cachi, La Poma, Los Andes, Molinos, Iruya, Orán y Santa Victoria. En tanto, Capital, Cerrillos, Guachipas, La Viña, Rosario de Lerma, Chicoana y Cafayate, entre otros departamentos, continuarán bajo alerta hasta el mediodía del lunes.

El SMN indicó que las precipitaciones acumuladas podrían ubicarse entre 20 y 50 milímetros, con posibilidad de superar esos valores de manera puntual. En áreas de mayor altura, no se descarta la caída de granizo e incluso de nieve.

Ante este escenario, se recomienda a la población mantenerse informada por canales oficiales, evitar actividades al aire libre durante las tormentas, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y circular con extrema precaución en rutas y zonas urbanas con riesgo de anegamientos.