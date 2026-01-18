A 11 años de la muerte de Alberto Nisman, un caso que aún interpela a la Argentina

Este domingo se cumplen once años de la muerte del fiscal federal Alberto Nisman, hallado sin vida el 18 de enero de 2015 en su departamento de Puerto Madero, en un hecho que continúa sin condenas y rodeado de interrogantes. A más de una década, la investigación judicial sigue abierta bajo la hipótesis de homicidio y el caso mantiene un fuerte impacto político, judicial e institucional.

Nisman tuvo un rol central en la causa por el atentado a la AMIA, desde la Unidad Fiscal creada para investigar el ataque terrorista de 1994 que dejó 85 víctimas fatales. En ese marco, impulsó acusaciones contra funcionarios iraníes y, años más tarde, denunció a la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner y a otros exfuncionarios por presunto encubrimiento a través del Memorándum de Entendimiento con Irán. Su muerte se produjo un día antes de que se presentara en el Congreso para explicar esa denuncia.

En un primer momento, la causa se orientó hacia la hipótesis de suicidio, pero con el avance de las pericias y el pase al fuero federal esa línea fue descartada. Un peritaje de Gendarmería concluyó que se trató de un asesinato y actualmente hay cinco procesados: Diego Lagomarsino, quien entregó el arma, acusado como partícipe necesario, y cuatro custodios imputados por encubrimiento e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

En el aniversario, la DAIA renovó su reclamo de verdad y justicia y afirmó que la muerte de Nisman sigue siendo una herida abierta para la Argentina.