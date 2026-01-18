Por los incendios forestales, se suspendió el amistoso entre Racing y Universidad de Chile

El partido amistoso que Racing Club debía disputar este domingo ante la Universidad de Chile en el estadio Municipal de Concepción fue suspendido debido a los graves incendios forestales que afectan a esa región del sur chileno. La decisión fue tomada por las autoridades locales, que priorizaron el despliegue de los servicios de emergencia en el marco de la catástrofe.

Según informó Racing a través de sus redes sociales, la suspensión se debió a la declaración de Estado de Catástrofe por los incendios que impactan a amplias zonas de Concepción y áreas cercanas. El club expresó su solidaridad con la población damnificada y confirmó que el plantel regresará a Buenos Aires para retomar su planificación habitual de cara al inicio de la temporada 2026, que comenzará el próximo sábado en La Plata frente a Gimnasia.

El encuentro estaba programado para las 19 horas y formaba parte de la preparación de ambos equipos, pero la emergencia que atraviesan las regiones de Biobío y Ñuble, donde el fuego ya alcanzó zonas urbanas, obligó a dejarlo sin efecto. Ante la magnitud de la situación, el presidente de Chile, Gabriel Boric, decretó el Estado de Catástrofe en las zonas afectadas.