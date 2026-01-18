Recomendaciones de Defensa Civil ante el alerta meteorológico naranja por tormentas

La Subsecretaría de Defensa Civil informó que el Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente una alerta naranja por tormentas de variada intensidad para distintas localidades de la provincia, con posibilidad de granizo, fuerte actividad eléctrica y vientos intensos. El alerta se extendería hasta mañana e incluye a Capital, Rosario de Lerma, Chicoana, La Caldera, General Güemes, Metán, La Candelaria, Rosario de la Frontera, Cachi, Cafayate, Molinos, La Poma, San Carlos, Santa Victoria, Iruya y los departamentos Anta, Orán y San Martín.

Ante este escenario, Defensa Civil recomienda permanecer en los hogares, evitar ríos, diques y espejos de agua por el riesgo de crecidas repentinas, alejarse de árboles y postes, asegurar techos para prevenir voladuras, no arrojar elementos que obstruyan los desagües pluviales y no sacar los residuos a la vía pública.

Por su parte, la Policía Vial solicita desestimar la circulación vehicular. En caso de encontrarse en tránsito, se aconseja hacerlo a velocidad reducida, con luces bajas encendidas y extrema precaución, ya que la lluvia disminuye la visibilidad y modifica las distancias de frenado.

Las autoridades remarcaron la importancia de respetar las indicaciones oficiales y recordaron que, ante situaciones de riesgo, se debe comunicar de inmediato con el Sistema de Emergencias 911.