Salta propone nuevas experiencias para disfrutar el verano en toda la provincia
Del lunes 19 al domingo 25 de enero, los municipios salteños ofrecen una agenda diversa de actividades culturales, recreativas, deportivas y gastronómicas, en el marco del Calendario Turístico de Verano.
Salta Hoy
19 / 01 / 2026
El verano en Salta continúa con una amplia variedad de propuestas que invitan a recorrer la provincia y participar de actividades pensadas para todos los gustos y edades. A lo largo de la semana, distintas localidades serán escenario de eventos y encuentros que combinan tradición, cultura, naturaleza y entretenimiento.
Estas propuestas forman parte del Calendario Turístico de Verano, una agenda que reúne más de 900 actividades organizadas por los municipios de las siete regiones turísticas de la provincia, y que busca potenciar la oferta turística y poner en valor la identidad de cada destino.
En este sentido, desde el Ministerio de Turismo y Deportes se recomienda a quienes visiten Salta optar por alojamientos habilitados oficialmente, los cuales pueden consultarse en https://visitsalta.ar/alojamientos/, a fin de asegurar una estadía segura y de calidad.
El detalle completo de las actividades programadas para la temporada de verano se encuentra disponible en https://calendar.turismosalta.gov.ar/
A continuación, las principales actividades para esta semana:
Cachi
- Viernes 23. Festival de a Tradición Calchaquí: La Peña del Valle. 19:00 hs.
- Sábado 24. Festival de a Tradición Calchaquí: Festival Principal. Anfiteatro Municipal de Cachi. 20:00 hs.
- Domingo 25. Festival de a Tradición Calchaquí: Baile Popular.
Cafayate
- Jueves 22. Peñas culturales. Plaza Principal 20 de Febrero. 21:00 hs.
- Sábado 24. Pre Serenata. Predio Serenata. 18:00 hs.
Campo Santo
- Domingo 25. Viví el verano en Campo Santo. Balneario Roberto Romero. 12:00 hs.
Cerrillos
- Viernes 23. 120º Edición del Corso de Flores. Cosmódromo Martin Miguel de Güemes. 21:00 hs.
- Sábado 24. Manos Cerrillanas. Alojamientos de Cerrillos. 17:00 hs.
- Llevate Lo Nuestro. Locaciones de Cerrillos. 18:00 hs.
- 120º Edición del Corso de Flores. Cosmódromo Martin Miguel de Güemes. 21:00 hs.
- Domingo 25. Feria en el Corazón de Salta. Plaza Principal Serapio Gallegos. 10:00 hs.
- La Morena Cerrillana. Anfiteatro Marcos Tames. 18:00 hs.
Chicoana
- Sábado 24. Apertura de la Feria de la Quebrada de Agua Negra. Puente de Mal Paso. 11:00 hs.
- Domingo 25. Encuentro de Jóvenes Del Ayer y carnaval de antaño en la carpa de Carlos Abán. Predio Municipal Los Eucaliptos. 10:00 hs.
Coronel Moldes
- Viernes 23 y Sábado 24. Cine bajo las estrellas. Barrios de la localidad.
- Sábado 24. Festival de la Canción. 21:00 hs.
El Carril
- Domingo 25. 13° Concurso de la Empanada.
El Jardín
- Domingo 25. Apertura del Camping Paso Zárate.
- Gran Feria de Emprendedores Gastronómicos. RP N° 6 a 15km de El Jardín. 11:00 hs.
Guachipas
- Del Lunes 19 al Domingo 25. Visitas guiadas en el centro de interpretación del arte rupestre. Calle Arenales s/n. 08:00 hs.
- Excursiones. Cuevas Pintadas. 07:00 hs.
- Visitas guiadas en el centro de interpretación quebrada las conchas. Paraje Alemanía RN 68 km.81.
- Excursión a la cascada de Alemanía. Paraje Alemanía r-nac.68 km.81. 08:00 hs.
La Caldera
- Del Lunes 19 al Domingo 25. Experiencia Stand Up Paddle - Sandra Arenas. Dique Campo Alegre. 08:00 hs.
- Cabalgatas junto al dique Campo Alegre. Cabecera norte del Dique Campo Alegre. 08:00 hs.
- Martes 20, Jueves 22 y Sábado 24. Pastoreo de ovejas y caminata de bienestar. Dique Campo Alegre. 09:00 hs.
- Jueves 22 al Sábado 24. Cabalgatas junto al dique Campo Alegre. Cabecera norte del Dique Campo Alegre. 08:00 hs.
- Sábado 24. Energía para despertar: meditación + Tai Chi Chuan + té matcha frío. 08:00 hs.
- Domingo 25. Expo Bienestar. Costanera de La Caldera. 15:00 hs.
La Viña
- Domingo 25. Concurso de la Empanada y la Humita Viñatera. Camping Municipal. 11:00 hs.
Metán
- Martes 20. Cabalgata Casa Histórica de Yatasto. Salida desde Plazoleta Los Próceres luego del acto protocolar. 09:00 hs.
- Sábado 24. Concurso de la Empanada. Paseo La Estación. 19:00 hs.
- Domingo 25. Música del Recuerdo. Plaza San Martin. 20:00 hs
- Caminata a Balderrama. Salidas desde Plazoleta Güemes. 07:00 hs.
-
Orán
- Viernes 23. Corso infantil municipal. Parque de la familia. 22:00 hs.
- Sábado 24 y Domingo 25. Corsos Color Orán. Parque de la Familia. 22:00 hs.
-
Payogasta
- Del Lunes 19 al Domingo 25. Expo-muestra "las memorias del pimiento". Centro de Interpretación. 08:00 hs.
- Sábado 24. 9° Festival del cabrito. Predio ferial- entrada al pueblo de Tonco, sobre ruta prov. N° 33. 10:00 hs.
-
Ciudad de Salta
- Miércoles 21 y Sábado 24. Cambio de Guardia de Honor. Explanada del Cabildo Histórico. 17:00 hs.
- Miércoles 21 y Viernes 23. Jugate en el Sur. Parque Sur. 18:00 hs.
- Jueves 22. Peñas en la Plazoleta. Plazoleta IV S. de Salta. 19:00 hs.
- Tarde de pelis en el Sur. Parque Sur. 19:00 hs.
- Viernes 23. Mini desafíos en el Parque de la Familia. 18:00 hs.
- Jugate en el Sur. Parque Sur. 18:00 hs.
- Domingo 25. Liliana Herrero. España y Juramento. 21:00 hs.
-
San Lorenzo
- Miércoles 21. Caminata al cerro Elefante "Entendiendo las Yungas" con interpretación ambiental. Reserva Municipal Las Yungas. 10:00 hs.
- Jueves 22. Stop Deportivo. Reserva Las Yungas. 17:00 hs.
- Sábado 24. Taller de Iniciación al Senderismo. Reserva Municipal Las Yungas. 09:00 hs.
- Sábado 24 y Domingo 25. Corsos de la Familia con los Muñequitos de Carlitos Melián. Calle 9 de Julio esq. San Martín. 20:00 hs.
-
Seclantás
- Sábado 24. Concurso de la Empanada y El Asador. Detrás del Complejo Poli-Deportivo. 10:00 hs.
-
Tartagal
- Domingo 25. Feria Tartagal y Feria de Arte Nativo. Plaza San Martín. 20:00 hs.
- Balcones Gastronómicos. Plaza San Martín. 20:00 hs.
- Lanzamiento del Corso Color 2025 Tartagal, ciudad centenaria. Plaza San Martín. 21:00 hs.
-
Vaqueros
- Viernes 23. Raíces Noche de Canto y Baile. Costanera de Vaqueros. 19:30 hs.