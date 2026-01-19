Salta propone nuevas experiencias para disfrutar el verano en toda la provincia

El verano en Salta continúa con una amplia variedad de propuestas que invitan a recorrer la provincia y participar de actividades pensadas para todos los gustos y edades. A lo largo de la semana, distintas localidades serán escenario de eventos y encuentros que combinan tradición, cultura, naturaleza y entretenimiento.

Estas propuestas forman parte del Calendario Turístico de Verano, una agenda que reúne más de 900 actividades organizadas por los municipios de las siete regiones turísticas de la provincia, y que busca potenciar la oferta turística y poner en valor la identidad de cada destino.

En este sentido, desde el Ministerio de Turismo y Deportes se recomienda a quienes visiten Salta optar por alojamientos habilitados oficialmente, los cuales pueden consultarse en https://visitsalta.ar/alojamientos/, a fin de asegurar una estadía segura y de calidad.

El detalle completo de las actividades programadas para la temporada de verano se encuentra disponible en https://calendar.turismosalta.gov.ar/



A continuación, las principales actividades para esta semana:

Cachi

Viernes 23. Festival de a Tradición Calchaquí: La Peña del Valle. 19:00 hs.

Sábado 24. Festival de a Tradición Calchaquí: Festival Principal. Anfiteatro Municipal de Cachi. 20:00 hs.

Domingo 25. Festival de a Tradición Calchaquí: Baile Popular.

Cafayate

Jueves 22. Peñas culturales. Plaza Principal 20 de Febrero. 21:00 hs.

Sábado 24. Pre Serenata. Predio Serenata. 18:00 hs.

Campo Santo

Domingo 25. Viví el verano en Campo Santo. Balneario Roberto Romero. 12:00 hs.

Cerrillos

Viernes 23. 120º Edición del Corso de Flores. Cosmódromo Martin Miguel de Güemes. 21:00 hs.

Sábado 24. Manos Cerrillanas. Alojamientos de Cerrillos. 17:00 hs.

Llevate Lo Nuestro. Locaciones de Cerrillos. 18:00 hs.

120º Edición del Corso de Flores. Cosmódromo Martin Miguel de Güemes. 21:00 hs.

Domingo 25. Feria en el Corazón de Salta. Plaza Principal Serapio Gallegos. 10:00 hs.

La Morena Cerrillana. Anfiteatro Marcos Tames. 18:00 hs.

Chicoana

Sábado 24. Apertura de la Feria de la Quebrada de Agua Negra. Puente de Mal Paso. 11:00 hs.

Domingo 25. Encuentro de Jóvenes Del Ayer y carnaval de antaño en la carpa de Carlos Abán. Predio Municipal Los Eucaliptos. 10:00 hs.

Coronel Moldes

Viernes 23 y Sábado 24. Cine bajo las estrellas. Barrios de la localidad.

Sábado 24. Festival de la Canción. 21:00 hs.

El Carril

Domingo 25. 13° Concurso de la Empanada.

El Jardín

Domingo 25. Apertura del Camping Paso Zárate.

Gran Feria de Emprendedores Gastronómicos. RP N° 6 a 15km de El Jardín. 11:00 hs.

Guachipas

Del Lunes 19 al Domingo 25. Visitas guiadas en el centro de interpretación del arte rupestre. Calle Arenales s/n. 08:00 hs.

Excursiones. Cuevas Pintadas. 07:00 hs.

Visitas guiadas en el centro de interpretación quebrada las conchas. Paraje Alemanía RN 68 km.81.

Excursión a la cascada de Alemanía. Paraje Alemanía r-nac.68 km.81. 08:00 hs.

La Caldera

Del Lunes 19 al Domingo 25. Experiencia Stand Up Paddle - Sandra Arenas. Dique Campo Alegre. 08:00 hs.

Cabalgatas junto al dique Campo Alegre. Cabecera norte del Dique Campo Alegre. 08:00 hs.

Martes 20, Jueves 22 y Sábado 24. Pastoreo de ovejas y caminata de bienestar. Dique Campo Alegre. 09:00 hs.

Jueves 22 al Sábado 24. Cabalgatas junto al dique Campo Alegre. Cabecera norte del Dique Campo Alegre. 08:00 hs.

Sábado 24. Energía para despertar: meditación + Tai Chi Chuan + té matcha frío. 08:00 hs.

Domingo 25. Expo Bienestar. Costanera de La Caldera. 15:00 hs.

La Viña