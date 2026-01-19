 imagen

EN VIVO 13:00 a 14:00 HRS

Salta Hoy

Conducción: César Alurralde y Delia Aguilar

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Continúa el alertas por tormentas que afectarán gran parte de la provincia

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas por tormentas de variada intensidad con abundante caída de agua, granizo, actividad eléctrica y ráfagas que pueden superar los 75 km/h. Las advertencias alcanzan Valle de Lerma, Valles Calchaquíes, el sur provincial y zonas de yungas. 

Salta Hoy

19 / 01 / 2026

 

VER GALERÍA

 

 

El meteorólogo Edgardo Escobar comentó que "ayer ingresó un sistema frontal proveniente del alta boliviana (aire húmedo inestable) que provocó que se emitiera un alerta naranja para la provincia. Además dejó diferentes parámetros con respectos a las precipitaciones que se suscitaron entre ayer y hoy por la mañana para Salta (55 milímetros) y Jujuy (48 milímetros)".

En cuanto a las condiciones climáticas para esta semana, Escobar expresó que "hoy persistirá la inestabilidad y las alertas meteorológicas. A partir de mañana habrá condiciones más tranquilas". 

 

