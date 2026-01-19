Continúa el alertas por tormentas que afectarán gran parte de la provincia

El meteorólogo Edgardo Escobar comentó que "ayer ingresó un sistema frontal proveniente del alta boliviana (aire húmedo inestable) que provocó que se emitiera un alerta naranja para la provincia. Además dejó diferentes parámetros con respectos a las precipitaciones que se suscitaron entre ayer y hoy por la mañana para Salta (55 milímetros) y Jujuy (48 milímetros)".

En cuanto a las condiciones climáticas para esta semana, Escobar expresó que "hoy persistirá la inestabilidad y las alertas meteorológicas. A partir de mañana habrá condiciones más tranquilas".