PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

El Museo de Antropología de Salta invita a recorrer sus muestras

Sus salas poseen piezas arqueológicas provenientes de diversas regiones de la provincia, así como también una colección etnográfica.La directora del Museo, Cluadia Macoritto, indicó que "el museo ofrece una historia de más de 10 mil años de nuestra provincia y región con muestra permanentes y temporales".  

Salta Hoy

19 / 01 / 2026

 

Sus salas poseen piezas arqueológicas provenientes de diversas regiones de la provincia, así como también una colección etnográfica.

La directora del Museo, Cluadia Macoritto, indicó que "el museo ofrece una historia de más de 10 mil años de nuestra provincia y región con muestra permanentes y temporales". 

Con respecto a las actividades, Macoritto indicó que en "enero y febrero habrá actividad para la familia con previa inscripción a través de un correo electrónico museossalta@gmail.com".

El museo se encuentra ubicado en la calle Ejército del Norte y Ricardo Solá S/N y se puede visitar de Martes a domingos de 10:00 a 20:00 hs.

 

AM840

FM96.9

