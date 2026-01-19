El Museo de Antropología de Salta invita a recorrer sus muestras

Sus salas poseen piezas arqueológicas provenientes de diversas regiones de la provincia, así como también una colección etnográfica.

La directora del Museo, Cluadia Macoritto, indicó que "el museo ofrece una historia de más de 10 mil años de nuestra provincia y región con muestra permanentes y temporales".

Con respecto a las actividades, Macoritto indicó que en "enero y febrero habrá actividad para la familia con previa inscripción a través de un correo electrónico museossalta@gmail.com".

El museo se encuentra ubicado en la calle Ejército del Norte y Ricardo Solá S/N y se puede visitar de Martes a domingos de 10:00 a 20:00 hs.