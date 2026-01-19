El gobernador Sáenz mantendrá hoy una reunión de trabajo con el Ministro del Interior
Se concretará a partir de las 10 en Casa de Gobierno. Está previsto un posterior encuentro con los medios de comunicación.
Salta Hoy
19 / 01 / 2026
VER GALERÍA
El gobernador Gustavo Sáenz junto al ministro del Interior de la Nación Diego Santilli encabezarán hoy una jornada de trabajo en Casa de Gobierno a partir de las 10. Participarán el secretario del Interior, Gustavo Coria, asesores ministeriales de esa cartera y funcionarios del Ejecutivo provincial.
Posteriormente, y de acuerdo a la agenda prevista, el Gobernador y el Ministro atenderán a los medios de comunicación en la sala de prensa “Javier Lamas”.