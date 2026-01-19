El gobernador Sáenz mantendrá hoy una reunión de trabajo con el Ministro del Interior

El gobernador Gustavo Sáenz junto al ministro del Interior de la Nación Diego Santilli encabezarán hoy una jornada de trabajo en Casa de Gobierno a partir de las 10. Participarán el secretario del Interior, Gustavo Coria, asesores ministeriales de esa cartera y funcionarios del Ejecutivo provincial.

Posteriormente, y de acuerdo a la agenda prevista, el Gobernador y el Ministro atenderán a los medios de comunicación en la sala de prensa “Javier Lamas”.