La Policía junto a Defensa Civil intervinieron ante las persistente lluvias

El comisario Flavio Peloc, Director De Relaciones Institucionales Y Prensa De La Policía, detalló que las intervenciones se realizaron en horas de la tarde-noche con la participación también de bomberos de la provincias y grupo de Rescate Montaña Salta para resguardar la integridad de las personas y las familias ante la inclemencia del tiempo.

El comisario Flavio Peloc, Director De Relaciones Institucionales Y Prensa De La Policía, detalló que las intervenciones se realizaron en horas de la tarde-noche con la participación también de bomberos de la provincias y grupo de Rescate Montaña Salta para resguardar la integridad de las personas y las familias ante la inclemencia del tiempo.

En cuanto a las rutas que se encuentran cortadas, el director De Relaciones Institucionales y Prensa De La Policía expresó que en "Islas de Cañas y el Condado (ruta 18 y 19) están inhabilitadas por la gran cantidad de agua en la calzada y las rutas provinciales están transitable con precaución".

En respecto a los controles viales, el comisario Peloc informó que "este fin de semana se fiscalizaron casi 23 mil vehículos y se detectó a 157 conductores con alcoholemia positiva".