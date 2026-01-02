Mal comienzo de 2026: Dos personas murieron en accidentes

La primera muerte ocurrió cuando el conductor de una camioneta bajó del rodado para realizar una reparación mecánica y fue embestido por otra camioneta. Se registró en la ruta provincial 13 kilómetro 97, cerca del Paraje La Unión ayer a las 21,40 .

La segunda lamentable muerte ocurrió esta madrugada cuando un motociclista perdió el control del rodado y murió en el acto al golpear su cuerpo contra el pavimento. Esto sucedió en la Circunvalación Este con avenida Delgadillo, cerca del ingreso de Villa Floresta a las 0,50 horas.

Así lo relató el comisario Cristian Aguilera, desde el área de prensa de la Policía de Salta

Por otro lado resaltó el altísimo número de casos de alcohlemia positiva registrados en Salta en las festividades del Año Viejo y Año Nuevo.

“105 personas presentaron graduación alcohólica y estaban manejando” indicó el uniformado y lo comparó con la Provincia de Buenos Aires donde se encontraron a 35 personas ebrias al volante