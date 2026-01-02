 imagen

Mal comienzo de 2026: Dos personas murieron en accidentes

El inicio de 2026 estuvo marcado por la tragedia en las rutas salteñas. En las primeras horas del nuevo año, dos personas perdieron la vida en distintos siniestros viales, ocurridos en diferentes puntos de la provincia, en un contexto que vuelve a encender la alarma sobre la seguridad vial y la conducción bajo los efectos del alcohol durante las celebraciones de fin de año.

Salta Hoy

La primera muerte ocurrió cuando el conductor de una camioneta bajó del rodado para realizar una reparación mecánica y fue embestido por otra camioneta. Se registró en la ruta provincial 13 kilómetro 97, cerca del Paraje La Unión ayer a las 21,40 .  

La segunda lamentable muerte ocurrió esta madrugada cuando un motociclista perdió el control del rodado y murió en el acto al golpear su cuerpo  contra el pavimento. Esto sucedió en la Circunvalación Este con avenida Delgadillo, cerca del ingreso de Villa Floresta a las 0,50 horas.

Así lo relató el comisario  Cristian Aguilera, desde el área de prensa de la Policía de Salta

Por otro lado resaltó el altísimo número de casos de alcohlemia positiva registrados en Salta en las festividades del Año Viejo y Año Nuevo. 

“105 personas presentaron graduación alcohólica y estaban manejando” indicó el uniformado y lo comparó con la Provincia de Buenos Aires donde se encontraron a 35 personas ebrias al volante

