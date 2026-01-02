 imagen

Principio de incendio se suspendió la atención en la sede central del Registro Civil

La atención al público en la sede central del Registro Civil fue suspendida este martes debido a un principio de incendio registrado en una fase eléctrica externa del edificio. La medida fue adoptada de manera preventiva durante la mañana, con el objetivo de resguardar la seguridad del personal y de los ciudadanos que concurren habitualmente al organismo.

En la mañana de hoy se registró un principio de incendio en una fase eléctrica externa de la sede central del Registro Civil, lo que obligó a suspender la atención al público durante toda la jornada.

El hecho ocurrió en horas tempranas y que, de manera preventiva, se decidió interrumpir la atención para resguardar la seguridad del personal y de los ciudadanos.

Actualmente se están realizando las tareas técnicas necesarias para normalizar la situación. 

Desde el organismo se trabaja para normalizar las actividades, según comentó Miguel Camponovo, director de recursos humanos del Registro 

