Rutas 40 y 68 transitables con mucha precaución

Equipos de Vialidad Nacional se encuentran trabajando en ambas arterias para brindar seguridad a los viajantes en medio de la temporada de lluvia.

Si bien ambas rutas permanecen transitables con precaución, se solicita a los usuarios circular con extrema precaución, priorizar el tránsito diurno ya que las lluvias en zonas de montaña pueden producirse de manera sorpresiva

También se pide respetar la señalización provisoria de obra y las indicaciones del personal vial. Vialidad Nacional mantendrá los operativos durante toda la temporada estival con el objetivo de garantizar la seguridad vial y la conectividad en rutas estratégicas de la provincia.

En la Ruta Nacional N° 40, los sectores más comprometidos se localizan entre la Quebrada El Tonco y la Quebrada El Sayar, abarcando los puntos comprendidos entre el kilómetro 4396, a la altura de la Quebrada El Tonco, y el kilómetro 4423, a la altura de La Cabaña. Este tramo incluye las zonas de Quebrada de Salta, El Estanque, Quebrada La Flecha y Quebrada El Sayar, pasando por Angastaco a la altura de Santa Elena.

En todo este sector, equipos y cuadrillas de Vialidad Nacional se encuentran desplegados realizando tareas de retiro de material aluvional, barro

Asimismo, sobre la Ruta Nacional N° 68 continúan las tareas de mantenimiento a la altura de los kilómetros 11, 24 y 28, donde se llevan adelante trabajos de limpieza de badenes debido a la acumulación de sedimentos.