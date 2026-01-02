Año Nuevo: 35 vehículos secuestrados por alcoholemia
Un operativo municipal de control realizado durante el Año Nuevo dejó como saldo 35 vehículos secuestrados y 44 infracciones, todas por alcoholemia positiva. Los controles se desplegaron en distintos puntos de la ciudad y alcanzaron a unos 2.500 vehículos, según informó Matías Assennato, secretario de Tránsito y Seguridad Vial de la comuna.
Salta Hoy
02 / 01 / 2026
Personal municipal realizó controles sorpresivos en diversos puntos claves de la capital, se extendieron desde las 4 de la mañana hasta las 18 hs.
Las actas y retenciones se efectuaron por alcoholemia positiva.