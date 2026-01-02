 imagen

EN VIVO 19:00 a 00:00 HRS

Música y Memoria

Conducción: Miguel Ángel Cáseres

 

Toda la programación

Año Nuevo: 35 vehículos secuestrados por alcoholemia

Un operativo municipal de control realizado durante el Año Nuevo dejó como saldo 35 vehículos secuestrados y 44 infracciones, todas por alcoholemia positiva. Los controles se desplegaron en distintos puntos de la ciudad y alcanzaron a unos 2.500 vehículos, según informó Matías Assennato, secretario de Tránsito y Seguridad Vial de la comuna.

Salta Hoy

02 / 01 / 2026

 

VER GALERÍA

 

 

Personal municipal realizó controles sorpresivos en diversos puntos claves de la capital, se extendieron desde las 4 de la mañana hasta las 18 hs. 

Las actas y retenciones se efectuaron por alcoholemia positiva. Se controlaron cerca de 2500 vehículos, según dijo Matías Assennato, secretario de Tránsito y Seguridad Vial de la comuna

                                                                      

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO