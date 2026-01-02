El parque acuático El Préstamo inaugura la temporada de verano

Mañana sábado 3 de enero comenzará la temporada de verano en el parque acuático El Préstamo, una de las principales propuestas recreativas de Coronel Moldes, ubicada a orillas del dique Cabra Corral.

El complejo cuenta con sector de camping y parque acuático. El camping estará habilitado de 9 a 20 horas, mientras que el parque acuático funcionará de 11 a 19 horas. Para consultas, los interesados pueden comunicarse vía WhatsApp al 3874579692.

La entrada general al parque acuático y camping, que incluye asador y acceso al parque, tiene un valor de $12.000 para adultos, $6.000 para menores y jubilados con carnet, y $8.000 para residentes de Coronel Moldes.