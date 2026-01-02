 imagen

EN VIVO 21:00 a 22:00 HRS

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Conducción: Virginio Montiel y Fernando Lozano

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Tres detenidos por el homicidio en barrio Solidaridad

Ya son tres las personas detenidas por el homicidio ocurrido en barrio Solidaridad, en la zona sudeste de la ciudad de Salta. Se trata de dos hombres y una mujer, todos mayores de edad, quienes fueron arrestados por orden del Juzgado de Garantías en feria y serán imputados en audiencia prevista para hoy en la sede fiscal.

Salta Hoy

02 / 01 / 2026

 

VER GALERÍA

 

 

Sucedió en la zona sudeste de la ciudad de Salta, donde un hombre falleció luego de ser herido. 

Efectivos policiales identificaron a tres personas mayores de edad, una de ellas mujer, como sospechosos de haber tenido participación en el hecho y con orden del Juzgado de Garantías en feria, se produjo su detención.

La audiencia de imputación de los sospechosos se realizará hoy en la sede fiscal.

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO