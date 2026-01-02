Tres detenidos por el homicidio en barrio Solidaridad
Ya son tres las personas detenidas por el homicidio ocurrido en barrio Solidaridad, en la zona sudeste de la ciudad de Salta. Se trata de dos hombres y una mujer, todos mayores de edad, quienes fueron arrestados por orden del Juzgado de Garantías en feria y serán imputados en audiencia prevista para hoy en la sede fiscal.
Salta Hoy
02 / 01 / 2026
Sucedió en la zona sudeste de la ciudad de Salta, donde un hombre falleció luego de ser herido.
Efectivos policiales identificaron a tres personas mayores de edad, una de ellas mujer, como sospechosos de haber tenido participación en el hecho y con orden del Juzgado de Garantías en feria, se produjo su detención.
La audiencia de imputación de los sospechosos se realizará hoy en la sede fiscal.