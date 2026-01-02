Tres detenidos por el homicidio en barrio Solidaridad

Sucedió en la zona sudeste de la ciudad de Salta, donde un hombre falleció luego de ser herido.

Efectivos policiales identificaron a tres personas mayores de edad, una de ellas mujer, como sospechosos de haber tenido participación en el hecho y con orden del Juzgado de Garantías en feria, se produjo su detención.

La audiencia de imputación de los sospechosos se realizará hoy en la sede fiscal.